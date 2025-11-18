Robert Irwin am Limit? Eigene Geburtstagsfeier wohl abgesagt

Große Sorge um TV-Star Robert Irwin (21)! Der Naturschützer, der aktuell bei "Dancing With The Stars" in den USA zu sehen ist, soll Berichten des Magazins New Idea zufolge aufgrund seines völlig überfüllten Terminkalenders am Rande eines Burnouts stehen. Demnach kämpft der beliebte "Wildlife Warrior" bereits jetzt mit der enormen Belastung zwischen den kräftezehrenden Tanzproben und den bevorstehenden Dreharbeiten für "I'm A Celebrity... Get Me Out of Here" in Johannesburg. Robert soll einem Informanten des Magazins zufolge bei Tanzproben sichtlich gereizt und nicht wie gewohnt gewirkt haben – ein deutliches Warnsignal, das seine Umgebung und sogar den Sender, der ihn für die Dschungelshow verpflichtet hat, zutiefst beunruhigt. Wegen des hohen Arbeitspensums soll er sogar seine traditionelle Geburtstagsfeier im Australia Zoo absagen müssen.

Der Insider sagte: "Der enorme Druck auf Robert ist derzeit vielseitig", und ergänzte, der Australier versuche, es allen recht zu machen – zu seinem eigenen Nachteil. Weiter heißt es, sein Terminplan sei "außer Kontrolle", was sogar bei Network 10 echte Sorgen ausgelöst haben soll. Der Sender habe "Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt", um dem gefragten Publikumsliebling den vollen Drehmarathon zu ermöglichen, für den zwischen den Produktionen "kaum eine Minute" bleibe. Gleichzeitig liefert das Tanzduo ab: Robert und seine Tanzpartnerin Witney Carson (32) führen regelmäßig die Wertungsliste an, viele rechnen zum Monatsende mit dem großen Finale. Für Aufsehen sorgte zuletzt ein emotionaler Foxtrott zu Leona Lewis' (40) Ballade "Footprints in the Sand", der als Hommage an seinen verstorbenen Vater Steve Irwin (†44) und an Schwester Bindi Irwin (27) gedacht war. Projektionen mit Kindheitsaufnahmen trieben Robert die Tränen in die Augen, Bindi trat am Ende überraschend hinzu. Die Jury zückte Bestnoten, das Publikum feierte. "Als Bindi rauskam, habe ich nur noch geweint", schrieb ein Fan in sozialen Medien. Ein anderer kommentierte: "Ich werde mich davon nie emotional erholen."

Hinter dem möglichen Ausfall der Geburtstagssause steht auch eine Familiengeschichte: Roberts Ehrentag im Australia Zoo ist seit Jahren ein Fixpunkt, der eng mit dem Erbe seines Vaters verknüpft ist. Bindi, die ebenfalls als Tierliebhaberin bekannt ist, begleitete ihren Bruder schon früher bei großen Momenten. 2015 tanzte sie selbst bei "Dancing With The Stars" zu derselben Leona-Lewis-Ballade. Der gemeinsame Auftritt im Ballroom zeigte, wie nah sich die Geschwister stehen und wie präsent Steve in ihren Erinnerungen geblieben ist. An Roberts Seite im TV-Alltag ist derzeit Witney, die als Partnerin auf dem Parkett Halt gibt. Für den Tierfreund, der am 1. Dezember 22 wird, ist das Zusammenspiel von Familie, Showbühne und Zoo seit jeher mehr als nur Arbeit – es ist sein Alltag, der sich in diesen Wochen besonders dicht anfühlt.

Getty Images Robert Irwin, Oktober 2025

Getty Images Robert Irwin, Naturschützer

Getty Images Robert und Bindi Irwin, Kinder von Krokodilwrestler Steve Irwin