Knossi erkannte seine Verlobte Lia beim Bambi nicht wieder

Beim Anblick seiner Partnerin Lia Mitrou in ihrem Bambi-Look musste Knossi (39) zweimal hinsehen. Denn so elegant bekommt der Streamer seine Verlobte selten zu Gesicht. "Die Kosmetikerin hat das toll gemacht, ich habe meine Frau nicht mehr wiedererkannt", schwärmt er in einem Twitch-Stream. Tatsächlich war Lia in einem engen, schulterfreien schwarzen Kleid mit Federschmuck und zur Seite frisiertem Haar ein echter Hingucker. Aber auch von sich selbst war Knossi sehr beeindruckt – er glänzte in einem schwarzen, leicht gemusterten Anzug neben seiner Partnerin: "Ich habe mich auch nicht mehr wiedererkannt."

Laut Lia sei Knossi aber erst von ihrem vollständigen Look richtig beeindruckt gewesen. "Er musste sich erst dran gewöhnen und dann hat er mir so viele Komplimente gemacht. Dann war er ganz aus dem Häuschen", meint sie in seinem Stream. Tatsächlich sei das für den Entertainer das erste Mal gewesen, dass er wirklich Angst hatte, seine Zukünftige könne "wegflattern". Darum muss er sich aber offenbar keine Sorgen machen, denn Lia hatte nur Augen für ihren Knossi: "Weißt du, wie toll du gestern aussahst, wie stolz ich auf dich war? Du hattest mit Abstand den besten Smoking an, du sahst so toll, du hast gestrahlt. Ich habe nur dich angeguckt, ich fand dich einfach nur toll."

Scheint, als sei die Liebe zwischen Knossi und seiner Lia ungebrochen. Die beiden sind seit Frühjahr 2024 verlobt. Geheiratet wurde bisher noch nicht, aber sie planen fleißig ihre Traumhochzeit. Bei Instagram nahmen sie ihre Fans sogar ein bisschen mit. Sie zeigten in einem Clip, wie sie gemeinsam ein Menü zusammenstellten und Tischdecken aussuchten. Ganz weit oben auf der Prioritätenliste stehen aber vor allem die Blumen. Sie filmten unter anderem einen Besuch bei einem Floristen und stellten probehalber ein paar Arrangements zusammen. "Aus der ganzen Welt kommen sie her, um für ihre Hochzeit die Blumen auszusuchen", scherzte der 39-Jährige. Wofür es sich letztendlich entschieden hat, wollte das Paar aber nicht verraten.

Imago Knossi und Lia Mitrou bei der 77. Bambi-Verleihung in München, November 2025

Imago Knossi im April 2025

Instagram / knossi Lia Mitrou und Knossi, Mai 2025