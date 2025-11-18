Austin Butler klärt auf: Das läuft mit Emily Ratajkowski

Im September wurden Austin Butler (34) und Emily Ratajkowski (34) bei einem gemeinsamen Abendessen erwischt. Das brachte sofort das Gerücht in Umlauf, der Schauspieler und das Model könnten sich daten. Genau danach wird Austin jetzt in einem Interview mit Vanity Fair gefragt – und der "Elvis"-Darsteller klärt über sein Verhältnis zu Emily auf. "Die ehrliche Antwort ist, dass ich viele Freunde habe, wir Freunde sind und zusammen zu Abend gegessen haben – und dass wir Freunde sind", betont er. Die beiden genossen also nur ein platonisches Dinner unter Bekannten. Der Rummel um den Abend mit Emily war Austin sogar richtig unangenehm: "Ich wollte mich einfach nur verstecken."

Gesehen wurden die beiden Anfang September in New York City. Aufmerksame Beobachter spielten die Bilder, auf denen Emily und Austin zusammen an einem der Tische sitzen, der Plattform DeuxMoi zu. Deutlich zu sehen ist, dass sie sehr vertraut miteinander wirkten. Sie saßen nicht nur nebeneinander – während der Unterhaltung hatte Austin den Arm hinter Emily auf der Lehne abgelegt. Das heizte die Gerüchteküche wohl zusätzlich an. Möglich wäre eine Romanze allerdings gewesen. Immerhin hat die 34-Jährige sich nur wenige Monate zuvor von ihrem Mann Sebastian Bear-McClard (38) scheiden lassen. Austin hingegen ist bereits seit Anfang 2025 von seiner Ex-Freundin Kaia Gerber (24) getrennt.

Bevor Austin mit Emily gesichtet wurde, schien er mit einer anderen Kollegin anzubandeln. Unter anderem wurde der Hollywoodstar mit Zoë Kravitz (36) in Verbindung gebracht. Die beiden sollen sich am Set des Films "Caught Stealing" kennengelernt haben und laut Insidern stimmte die Chemie sofort. Angeblich wollten die beiden aber alles langsam auf sich zukommen lassen. Wenig später aber die Ernüchterung: Weitere Quellen offenbarten unter anderem TMZ, dass zwischen Zoë und Austin nicht mehr als Freundschaft bestehe. Auch wenn sie zwischenzeitlich zusammen in New York City gesehen wurden, soll es sich dabei nicht um ein Date gehandelt haben.

Anzeige Anzeige

Nicky J Sims/Getty Images, Neilson Barnard/Getty Images for Vanity Fair Collage: Austin Butler und Emily Ratajkowski

Anzeige Anzeige

Getty Images Austin Butler, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Austin Butler und Zoë Kravitz, August 2025