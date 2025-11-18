Daniel Radcliffe schreibt Brief an Harry-Potter-Nachfolger

Daniel Radcliffe (36) reicht den Zauberstab an einen neuen Harry Potter weiter. Im Interview mit "Good Morning America" erzählte der Schauspieler jetzt, dass er Dominic McLaughlin, der in der geplanten HBO-Serie die Titelrolle übernimmt, einen Brief geschickt habe. Moderator Sam Champion hatte ihn nach dem Reboot gefragt, bei dem auch Alastair Stout als Ron Weasley und Arabella Stanton als Hermine Granger dabei sind. "Ich habe Dominic geschrieben, und ich habe ihm einen Brief geschickt, und er hat mir eine sehr süße Nachricht zurückgeschickt", sagte Daniel. Er wolle den Nachwuchs nicht einschüchtern, sondern einfach Glück wünschen – und das ganz ohne Eulenpost.

"Ich möchte nicht ein Schatten im Rampenlicht dieser Kinder sein", so Daniel. Was in seinem Brief stand, fasste er so zusammen: "Ich wollte ihm nur schreiben: 'Ich hatte eine großartige Zeit, aber ich hoffe, du hast eine noch bessere Zeit'." Beim Blick auf die ersten Fotos vom jungen Trio sei er sehr ergriffen gewesen und hätte die Nachwuchsschauspieler am liebsten in die Arme genommen. "Sie scheinen so jung. Ich schaue sie an und denke: 'Es ist verrückt, dass ich das gemacht habe'", blickt Daniel zurück. Die Serie, deren Produktion im Juli gestartet ist, soll 2027 starten und jedes der sieben Bücher in einer eigenen Staffel erzählen. Mit John Lithgow (80) als Albus Dumbledore, Paapa Essiedu als Professor Snape, Johnny Flynn (42) als Lucius Malfoy und Warwick Davis (55) als Filius Flitwick setzt das Projekt auf frische Gesichter und vertraute Figuren.

Für Daniel hängt an Hogwarts viel: Er spielte den Zauberschüler von 2001 bis 2011 in acht Filmen – Jahre, die ihn geprägt haben. Es folgten zahlreiche weitere Projekte. Im März 2026 feiert sein Solo-Stück "Every Brilliant Thing" Premiere in New York. Gegenüber People beschrieb Daniel, warum er bei der Anfrage nicht lange zögerte: "Dieses Stück ist so spannend und anders als alles, was ich bisher gemacht habe. (...) Ich wusste einfach sofort, als ich es gelesen hatte, dass ich mir diese Chance nicht entgehen lassen darf."

Getty Images Daniel Radcliffe bei der Premiere von "Just in Time" im Circle in the Square Theatre in New York, 23. April 2025.

Warner Bros. Discovery Dominic McLaughlin als Harry Potter

Imago Daniel Radcliffe und Emma Watson in einer Szene aus "Harry Potter und der Feuerkelch" (2005).