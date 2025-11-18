Dijana Cvijetics Vorwürfe: Nun mischt sich Aleks' Bruder ein

Aufgrund seines teils kontroversen Verhaltens bei Temptation Island V.I.P. wird Aleks Petrovic (34) aktuell heiß diskutiert. Erst am Montag äußerte sein ehemaliger Love Island-Flirt Dijana Cvijetic (31) den Vorwurf, er habe ihr nach der Show "das Leben zur Hölle" gemacht. Nun möchte Aleks' Bruder Marko das nicht so stehen lassen. Bei Instagram erzählt er, wie er die Geschehnisse damals wahrnahm und nimmt seinen Bruder in Schutz. Dijana habe ihn nach ihrem Rauswurf bei "Love Island" per Videocall angerufen und erzählt, wie stark ihre Gefühle für Aleks seien. Deshalb wolle sie zurück in die Sendung. Als es dazu kam, habe sie dann aber nur Interesse an Mitstreiter Danilo Cristilli (29) gezeigt und sogar gemeint, sie habe keine Gefühle für Aleks. Für Marko wolle Dijana jetzt nur den Skandal nutzen, um Aufmerksamkeit zu bekommen: "Du hast mit dieser ganzen 'Temptation Island'-Geschichte nichts zu tun und willst jetzt irgendwelche alten Kamellen von vor sechs Jahren auffrischen, nur weil du jetzt ein paar Follower abgraben willst. Jetzt muss ich meinen Bruder in dem Punkt in Schutz nehmen."

In einem YouTube-Interview mit dem Creator Sanijel Jakimovski offenbarte Dijana, wie sehr sie in der Vergangenheit unter Aleks gelitten habe. Laut ihrer Schilderung habe Aleks ihr Nein nicht akzeptieren wollen. "Ich musste wegen dieses Menschen jahrelang durch die Hölle gehen", erklärte die 31-Jährige. Dass sie kein Interesse an ihm habe, habe ihn gestört, und deshalb habe er nach ihrer "Love Island"-Staffel 2019 im Netz heftig gegen sie gehetzt. Aleks sei für sie der Inbegriff eines "toxischen maskulinen Mannes". Die Umstände seien nicht nur für Dijana selbst, sondern auch für ihre Familie eine große Belastung gewesen: "Ich habe vieles davon heruntergeschluckt oder verdrängt, aber ich merke auch heute noch: Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen."

Negativ fällt Aleks aktuell vor allem wegen seines Verhaltens seiner Verlobten Vanessa Nwattu (25) gegenüber auf. In fast jeder Episode scheint der Realitystar Grenzen zu überschreiten. Unter anderem sprach er mit den anderen Jungs und den Verführerinnen darüber, dass er und Vanessa aktuell eine Sexflaute haben. Vor allem eine Geschichte ließ das weibliche Publikum sprachlos zurück, denn auch hier schien Aleks ein Nein nicht akzeptieren zu können. Er erzählte Mitstreiter Wladi Gärtner, dass Vanessa es abgelehnt habe, nach ihrer Verlobung mit ihm zu schlafen: "Dann habe ich ihr gesagt: 'Ganz ehrlich, denk mal darüber nach, was du gerade gesagt hast.' Nach einer halben Stunde hatte sie ein schlechtes Gewissen und kam dann zu mir, und dann hatten wir Sex."

Instagram / deeanaofficial, RTLZWEI Collage: Dijana Cvijetic und Aleks Petrovic

Instagram / markan_official Marko Petrovic

Instagram / aleks_petrovic Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu im Mai 2024