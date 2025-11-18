Deep-Purple-Star Ian Gillan denkt wegen Sehverlust an Rente

Deep Purple prägte die britische Rock-Szene nicht zuletzt wegen der Stimme von Sänger Ian Gillan (80). Doch der Musiker könnte sich in der nächsten Zeit aus der Öffentlichkeit zurückziehen. In einem Interview mit dem Magazin Uncut offenbarte er, nämlich nur noch etwa 30 Prozent Sehkraft zu haben. "Das ist eine dieser Dinge. Ich habe nur noch 30 Prozent Sehkraft. Das wird sich nicht verbessern", erklärt Ian. Der Verlust seines Augenlichts schränke auch sein Leben stark ein: "Das macht das Leben kompliziert. Am schwierigsten ist es, an meinem Laptop zu arbeiten." Den Bildschirm selber könne er nur schlecht bis gar nicht sehen. Er müsse sich auf sein peripheres Sehen verlassen: "Ich schreibe Zeilen, indem ich sie seitlich betrachte. [...] Es ist schmerzhaft anstrengend. Die Arbeit dauert sehr lange."

Die Bühnenrente sei für Ian deshalb nicht mehr weit entfernt. "Ich denke, wenn ich meine Energie verliere, werde ich [mit dem Touren] aufhören. Ich möchte niemanden in Verlegenheit bringen", erklärt der Brite weiter. Aktuell sei es aber noch nicht so weit. Der Prozess, in dem er seine Sehkraft immer weiter verliere, schreite schleichend voran – die Verschlechterung selbst merke er im Moment nicht wirklich. Auf der Bühne zu stehen und zu performen, ist für Ian zudem kein Stress. Das verriet er schon vor einigen Jahren in einem Gespräch mit dem Magazin Antihero: "Als ich neulich bei einer Untersuchung war, habe ich meinem Arzt gesagt, dass ich mich auf Tournee am besten fühle."

Ian und seine Band Deep Purple feierten vor allem in den 70er-Jahren große Erfolge, aber ihre Hits wie "Smoke on the Water" sind bis heute Kult. Der Frontmann feierte im August dieses Jahres seinen 80. Geburtstag. Das Älterwerden störe ihn wenig. Eher im Gegenteil: Er nehme das Altern lieber mit Humor. "Es hat sich eigentlich nichts geändert, außer, dass ich keinen Stabhochsprung mehr machen kann. Ansonsten läuft alles ein bisschen langsamer, aber es hat sich nichts verändert", schmunzelt Ian in dem Interview. Humor sei seine Geheimwaffe: Wenn man Humor habe, komme man mit den meisten Dingen zurecht.

Getty Images Ian Gillan bei einem Deep-Purple-Konzert in Rio De Janeiro im September 2024

Getty Images Ian Gillan von Deep Purple bei einem Auftritt in Las Vegas, August 2014

Getty Images Deep Purple beim Beautiful Festival Smukfest in Dänemark, August 2024