Darum wollte Sommerhaus-Edda Micha nicht im selben Raum

Michael Klotz (27) wurde beim Wiedersehen vom Sommerhaus der Stars in einen Nebenraum verbannt und per Videoschalte dazugeholt. Seine Ex Edda Pilz (24) saß derweil neben Moderatorin Frauke Ludowig (61) im Studio. Micha durfte auf den ausdrücklichen Wunsch der Influencerin nicht im selben Raum sein. Für diese Bitte hatte Edda wohl auch einen guten Grund, wie sie jetzt bei Instagram erklärt. "Der einzige Grund, warum ich beim Wiedersehen nicht im selben Raum wie Micha saß, war ein ganz persönlicher: meine mentale Gesundheit", erklärt sie in einer Story. Schon bevor sie überhaupt im Studio ankam, habe ihr Körper "dichtgemacht".

Kurz vor dem Dreh war Edda noch verreist und auf dem Weg zur Location habe ihr Körper heftig auf die Vorstellung, jetzt auf Micha zu treffen, reagiert: "Ich war vor der Reunion mit meinem Papa in Österreich im Urlaub und wollte dann in den Zug nach Düsseldorf steigen [...]. Ich hatte wirklich eine heftige körperliche Reaktion. Also, ich habe einen Schweißausbruch bekommen, bin in Tränen ausgebrochen – einfach weil der Gedanke, mit ihm in einem Raum zu sitzen, mich so fertiggemacht hat." Aktuell sei die Sommerhaus-Gewinnerin in Therapie, um Dinge aufzuarbeiten. Ihre Therapeutin habe ihr bestätigt, dass es kontraproduktiv sein und ihr Trauma wieder verstärken könnte, erneut direkt auf Micha zu treffen.

Ihre Trennung machten Edda und Micha mit der Ausstrahlung der Sommerhaus-Reunion offiziell – obwohl es zuvor schon sehr deutliche Anzeichen gab. Dass das Verhältnis der beiden sich auch nach der Trennung nicht beruhigt hat, ist ebenfalls nicht zu übersehen. Immerhin bewerfen sie sich im Netz schon seit Wochen mit Vorwürfen. Beim Wiedersehen erzählte Micha, dass Edda sich nach einem letzten gemeinsamen Urlaub am Gepäckband am Flughafen von ihm trennte. Aus Sicht der Netz-Bekanntheit sei das aber eher ein Befreiungsschlag gewesen: "Aus meiner Sicht habe ich es irgendwann dann halt einfach endlich geschafft, mich aus dieser Verbindung zu lösen. Das war ja auch keine Beziehung mehr, das war einfach nur noch eine emotionale Abhängigkeit."

RTL Micha Klotz und Edda Pilz im "Sommerhaus der Stars" 2025

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Influencerin

Instagram / edda.elisa Micha Klotz und Edda Pilz im November 2024