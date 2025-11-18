Jenny im Sommerhaus bloßgestellt: Marvin entschuldigte sich

Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart haben nach ihrer Teilnahme am Sommerhaus der Stars eine heikle Szene aufgearbeitet, die für reichlich Gesprächsstoff sorgte. In der Wiedersehensshow sprach das Reality-Paar über den Moment, in dem Marvin seine Partnerin mit Aussagen zu angeblich sehr expliziten Fotos vor laufender Kamera bloßgestellt hatte. Jenny machte deutlich, wie schlimm die Situation für sie gewesen sei, da sie dieses Thema nicht in der Öffentlichkeit haben wollte. "Ich habe in dem Moment gar nicht richtig gecheckt, was da gerade abgeht, und es war schon verletzend in dem Moment. Heute können wir darüber sprechen, wir haben daraus gelernt, aus allem. Zum damaligen Zeitpunkt hat er natürlich nicht richtig gehandelt, aber er hat sich bei mir dafür entschuldigt", betonte sie.

Die Moderatorin Frauke Ludowig (61) sprach außerdem an, dass Jenny sich im Sommerhaus immer wieder Nähe und Küsse von ihrem Partner gewünscht habe, Marvin ihr diese Zuneigungen jedoch trotz mehrfacher Nachfragen nicht gab. Jenny erklärte, dass eine vorherige Trennung der beiden mit hineinspielte und dazu führte, dass Marvin Angst gehabt habe, sich der Beziehung zu sehr zu öffnen und dann erneut verletzt zu werden. Er selbst schilderte seine Verunsicherung mit klaren Worten: "Es war einfach so, wir haben uns damals getrennt, und es war von ihrer Seite aus einfach ein anderer Mann im Spiel, sie war mit ihm, dann waren wir bei 'Ex on the Beach', und danach hatte sie weiterhin Kontakt hinter meinem Rücken mit ihm und das hat mich verunsichert."

Schon während ihres Aufenthalts im Sommerhaus hatte das Paar mit heftigen Konflikten für Schlagzeilen gesorgt. Besonders ein Streit über Nacktshootings sorgte für Aufsehen, als Marvin darauf pochte, dass Jennifer durchaus bereit wäre, sich für ein Magazin wie den Playboy auszuziehen. Die Influencerin widersprach entschieden und verwies darauf, dass für sie andere Wege zum Erfolg im Vordergrund stehen. Marvin ließ sich davon jedoch nicht beirren und behauptete, sie habe bereits anzügliche Bilder machen lassen. Das brachte Jennifer völlig aus der Fassung. Tränen flossen, während Marvin diesen Gefühlsausbruch mit den Worten kommentierte: "Es ist voll cringe, dass du weinst gerade. Voll cringe." Nicht nur bei Jennifer, sondern auch bei den Mitbewohnern kam diese Reaktion gar nicht gut an.

Imago Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart beim Box-Event The Ultimate HYPE in der Rudolf-Weber-Arena Oberhausen

RTL Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen, Teilnehmer von "Das Sommerhaus der Stars" 2025

Das Sommerhaus der Stars, RTL Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen im "Sommerhaus der Stars", 2025