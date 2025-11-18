Irina Shayk verrät: So läuft das Co-Parenting mit Bradley

Irina Shayk (39) sprach kürzlich in einem Interview mit People offen über die Erziehung ihrer gemeinsamen Tochter Lea (8), die sie zusammen mit ihrem Ex-Partner Bradley Cooper (50) großzieht. Die Achtjährige, die im März 2017 auf die Welt kam, soll trotz der hochkarätigen Karrieren ihrer Eltern in einem liebevollen Umfeld aufwachsen. "Sie hat sehr, sehr wenig digitalen Zugang, fast gar keinen", erklärte das Model. Stattdessen legen sowohl Irina als auch der Schauspieler großen Wert darauf, ihrer Tochter Gemeinschaft, Freundschaften und Liebe zu vermitteln, um ihr ein stabiles Familienleben zu bieten.

2019 trennten sich Irina und Bradley nach ihrer vierjährigen Beziehung, doch der Fokus auf ihre Tochter ist für beide Elternteile unverändert wichtig geblieben. Bereits 2021 machte die einstige "Victoria's Secret"-Schönheit in einem Interview mit ELLE deutlich, dass sie mit dem Begriff "Co-Parenting" wenig anfangen kann. "Wenn ich bei meiner Tochter bin, bin ich zu 100 Prozent Mutter, und wenn sie bei ihrem Vater ist, ist er zu 100 Prozent für sie da", erklärte sie damals. Laut einem weiteren Interview mit der Publikation im Jahr 2023 meistert das ehemalige Paar sein Familienleben ohne die Unterstützung einer Nanny. Beide nehmen Lea häufig zu ihren beruflichen Terminen mit. "Wir finden immer einen Weg", so Irina über die Balance zwischen ihren Karrieren und der Kindererziehung.

Die erfolgreiche Modelkarriere hat Irinas Selbstbewusstsein gestärkt, besonders seit sie Mutter geworden ist. Im Gespräch mit People sagte sie, dass sie sich ihrer selbst nun bewusst sei: "Ich bin Mutter, und ich weiß, wer ich bin." Diese innere Stärke möchte sie auch an ihre Tochter weitergeben, indem sie auf gesunde Werte und Selbstliebe achtet. In der Erziehung schützt sie Lea vor den zahlreichen Schönheitsstandards, die in der Gesellschaft vorherrschen, und legt dabei Wert auf Authentizität und inneren Halt. Mit Bradley, den sie einmal als "den erstaunlichsten Vater" bezeichnete, scheint sie weiterhin eng als Elternteam zusammenzuarbeiten.

Getty Images Bradley Cooper und Irina Shayk im Februar 2019

Splash News / ActionPress Irina Shayk und ihre Tochter Lea, Juni 2023

Action Press Bradley Cooper und Lea de Seine Shayk Cooper