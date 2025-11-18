Edda Pilz verrät Details zu Michas angeblicher Untreue

Edda Pilz (24) meldet sich erneut zu Wort – und zwar mit deutlichen Ansagen an ihren Ex-Partner Michael Klotz (27). In ihrer aktuellen Instagram-Story schildert die Reality-TV-Teilnehmerin während er Beziehung der beiden passiert sein soll. Auslöser war die Reunion von Das Sommerhaus der Stars, bei der Pascal Zadow (28) Fremdgeh-Vorwürfe in den Raum stellte. Jetzt legt Edda nach und behauptet, sie habe handfeste Belege für Michaels angebliche Untreue. "Ich habe Chats. Ich habe Fotos. Ich habe Anrufe erhalten. Ich kenne die Wahrheit. Ich weiß, was alles passiert ist", sagt sie in der Story. Zudem wisse sie, dass Michael aktuell mit einer der Frauen, die involviert sein soll, an einem weiteren TV-Format in Mexiko teilnimmt.

Edda erklärt, sie habe vom mutmaßlichen Fremdgehen erst nach der Trennung erfahren, die Hinweise seien "Stück für Stück" ans Licht gekommen. Besonders enttäuschend sei für sie nicht die Tat an sich, sondern der lange Zeitraum, in dem ihr die Wahrheit vorenthalten worden sei. Aussagen, wonach es angebliche "Beziehungspausen" gegeben habe, kontert sie scharf: "Darüber kann ich tatsächlich nur lachen", so Edda. Rechtfertigungen empfinde sie als Selbstentlarvung: "Diese ganzen Rechtfertigungen und Ausreden [sind] einfach ein indirektes Schuldeingeständnis." Zudem weist sie eine kursierende Behauptung entschieden zurück, sie habe ihrem Partner Besuche bei Prostituierten erlaubt: "Das ist für mich einfach an Lächerlichkeit auch nicht mehr zu treffen." Zudem betont sie, die Frauen, die sie kontaktiert hätten, seien keine Sexarbeiterinnen.

Bereits im Sommerhaus hatten Edda und Michael immer wieder lautstark gestritten, und auch nach den Dreharbeiten rissen die Konflikte nicht ab. Die Realitystars lieferten sich in den Wochen vor der Reunion eine regelrechte Schlammschlacht auf Instagram. Michael richtete eine klare Ansage an seine Ex-Freundin: "Deine ganzen Storys und dein Opfergetue sind zu viel. Ich habe dir mehrmals gesagt: Krieg dich in den Griff. Jetzt soll ich Angst haben? Wenn du auspackst? Bitte pack aus! Bitte! Dann packe ich auch aus." Der Ton zwischen den beiden ist härter denn je: Die Fronten scheinen endgültig verhärtet.

RTL Michael Klotz und Edda Pilz im Sommerhaus der Stars 2025

RTL Pascal Zadow, "Das Sommerhaus der Stars", 2025

RTL Edda Pilz und Micha Klotz im "Sommerhaus der Stars" 2025