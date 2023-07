Madonnas Ex Guy Ritchie will sie bei Genesung unterstützen!

Sie bleiben eine Familie! Der Filmregisseur Guy Ritchie (54) war von 2000 bis 2008 mit der Sängerin Madonna (64) verheiratet gewesen. Gemeinsam bekamen sie den Sohn Rocco Ritchie (22) und adoptierten David Banda Mwale (17). Auch wenn sich das Paar bereits vor einigen Jahren trennte, so lässt die derzeitige Gesundheitssorge um die Musikerin auch ihren Ex nicht kalt. Wie nun bekannt wird, soll Guy Madonna bei ihrer Genesung unterstützen wollen!

Wie eine Quelle gegenüber Closer verrät, soll der Brite bereit sein, alles stehen und liegen zu lassen, um Madonna in New York beistehen zu können: "Er respektiert sie wirklich, und deshalb will er ihr helfen, wo er nur kann." Dabei denke er auch an die gemeinsamen Kinder, die derzeit am Krankenbett ihrer Mutter weilen: "Er ist stolz darauf, dass ihr Sohn Rocco sich mit seinen Geschwistern zusammengetan hat, um ihre Mutter zu unterstützen, und wird ihr auf jede erdenkliche Weise helfen."

Auch wenn diese Enthüllungen für eine friedliche Trennung sprechen, hatte Madonna vor einigen Jahren eingeräumt, ihre beiden Ehen zu bereuen. Vor ihrer Hochzeit mit Guy hatte die "Like A Virgin"-Interpretin einst auch den Schauspieler Sean Penn (62) geheiratet. In einer Talkshow verriet der Popstar im Jahr 2009: "Ich denke, ich würde mich lieber von einem Zug überrollen lassen, [als noch einmal zu heiraten]."

Getty Images Guy Ritchie im Dezember 2022

Getty Images Guy Ritchie und Madonna im September 2008

Getty Images Madonna, Guy Ritchie und die Kinder Rocco und Lourdes

