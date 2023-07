Rob McElhenney hat eine neurologische Entwicklungsstörung

Rob McElhenney (46) erhält eine unerwartete Diagnose. Der US-amerikanische Schauspieler ist hauptsächlich für seine Arbeit an der Serie "It's Always Sunny in Philadelphia" bekannt. Der Produzent ist seit 2008 mit der Schauspielerin Kaitlin Olson (47) verheiratet. Gemeinsam haben die beiden zwei Söhne: Alex Lee und Leo Grey. Der Familienvater wendet sich nun an seine Fans: Bei Rob wurde eine neurologische Entwicklungsstörung diagnostiziert.

Via Twitter teilt Rob eine sehr persönliche Nachricht mit seiner Community. "Ich wurde kürzlich mit einer Reihe von neurologischen Entwicklungsstörungen und Lernschwierigkeiten diagnostiziert! Mit 46 Jahren", erzählt der Drehbuchautor. Normalerweise würde Rob mit solchen privaten Themen nicht an die Öffentlichkeit gehen: "Ich dachte mir, dass es andere gibt, die mit ähnlichen Dingen zu kämpfen haben, und ich wollte euch daran erinnern, dass ihr nicht allein seid."

Auf die Unterstützung seiner Fans kann der Podcaster in dieser Zeit zählen. Viele Menschen bestärkten Rob und widmeten ihm schöne Worte. "Ich bin Autist und es bedeutet mir wirklich sehr viel, dass du so etwas veröffentlichst. Vielen Dank, dass du dich öffnest" oder "Das ist so beruhigend zu lesen. Ich bin nur ein Jahr älter als du und mache gerade eine sehr ähnliche Erfahrung", heißt es zum Beispiel in der Kommentarspalte.

Anzeige

Getty Images Rob McElhenney und Kaitlin Olson

Anzeige

Getty Images Rob McElhenney im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Rob McElhenney 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de