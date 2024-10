Zu seinem 48. Geburtstag half Ryan Reynolds Tieren in Not

Der Schauspieler Ryan Reynolds (48) hat von seinem Freund und Kollegen Rob McElhenney (47) ein außergewöhnliches Geburtstagsgeschenk erhalten. Am Montag, den 23. Oktober, verkündete Rob in Zusammenarbeit mit der Tierschutzorganisation Best Friends Animal Society laut People, dass alle zur Adoption stehenden Tiere zu Ehren von Ryans Geburtstag nach ihm benannt wurden. Mit dieser Aktion wollten sie nicht nur Ryans 48. Geburtstag feiern, sondern auch den Tieren helfen, ein liebevolles Zuhause zu finden.

Rob, bekannt aus der Serie "It's Always Sunny in Philadelphia", erklärte in einem Instagram-Video: "Es gibt kein besseres Geschenk für Ryan als bedingungslose Liebe." Er scherzte weiter, dass sie eine einstweilige Verfügung von einem mächtigen Hollywood-Anwalt erhalten würden, wenn sie versuchen würden, Ryan persönlich diese Liebe zu geben. Daher habe er beschlossen, dass jeder seinen eigenen "Ryan Reynolds" haben sollte, um ihn oder sie mit Liebe und Zuneigung zu überschütten. "Wenn ihr dabei helfen wollt, all diese niedlichen Ryans zu versorgen, werde ich alle Spenden an Best Friends bis zum Ende des Monats bis zu einer Summe von 25.000 Dollar verdoppeln", kündigte Rob an. Die zur Adoption stehenden Ryans sind in mehreren US-Staaten verfügbar und auf der Website der Organisation zu finden.

Die beiden Schauspieler sind für ihre unkonventionellen Geburtstagsgeschenke bekannt. Aber nicht nur mit Rob teilt Ryan eine enge Freundschaft, auch mit dem australischen Leinwandhelden Hugh Jackman (56) verbindet ihn eine besondere Beziehung. Bereits vor zwei Wochen feierten sie ihre Geburtstage in trauter Zweisamkeit, da beide Stars im Oktober ein weiteres Lebensjahr zelebrieren durften. Privat ist Ryan seit 2012 mit der Schauspielerin Blake Lively (37) verheiratet und Vater von vier Kindern.

Anzeige Anzeige

Instagram / bestfriendsanimalsociety Best Friends Animal Society nennt alle zu adoptierende Hunde in "Ryan Reynolds" um

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds und Rob McElhenney

Anzeige Anzeige