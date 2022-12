Nach Release: Ryan Reynolds sprach Charles nicht auf Doku an

Ryan Reynolds (46) und Rob McElhenney (45) wissen, was sich gehört! Einen Tag nach dem die Doku von Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) veröffentlicht wurde, besuchten König Charles III. (74) und seine Frau Camilla (75) den Fußballverein von Wrexham, der von Ryan und Rob im vergangenen Jahr gekauft wurde. Jetzt verrieten die beiden Männer, welches Thema sie dem Monarchen gegenüber vermeiden wollten: Die Doku seines Sohnes!

Wie Mirror jetzt berichtete, wurden Ryan und Rob im Vorfeld des Treffens gefragt, ob sie den umstrittenen Dokumentarfilm gegenüber den Royals ansprechen würden – die beiden waren sich einig: Sie werden die Klappe halten! "Ich habe noch nie davon gehört", witzelte Rob, woraufhin Ryan ergänzte: "Ich habe sie nicht gesehen." Dennoch äußerte sich der Deadpool-Star zu der Dokumentation: "Als Kanadier, und ich bin mir sicher, dass Rob als Amerikaner sprechen wird, sind wir nicht so tief in diese Kultur eingedrungen wie jemand, der in Großbritannien aufwächst."

Auch verrieten Rob und Ryan, dass sie vor dem Treffen mit dem britischen König Benimm-Unterricht genommen hätten: "Rob und ich haben das schon früh gesagt, und das gilt für den Rest unseres Lebens, dass wir alles tun werden, um diese Community und diesen Klub nach vorn zu bringen, und der Besuch des Königs bietet dazu sicherlich eine Gelegenheit", gab der 46-Jährige zu und ergänzte, dass er "unglaublich aufgeregt" sei, den Monarchen zu treffen.

Getty Images Prinz William, Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles im März 2019

Getty Images Rob McElhenney und Ryan Reynolds im Dezember 2022

Getty Images Rob McElhenney, Ryan Reynolds und König Charles III. im Dezember 2022

