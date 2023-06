Nach Fußballverein: Ryan Reynolds kauft Formel-1-Rennstall

Ryan Reynolds (46) hat wieder zugeschlagen. Der Schauspieler und sein Kumpel Rob McElhenney (46) wagten 2020 ein Experiment. Sie kauften den walisischen Fußballverein AFC Wrexham auf, bei dem es finanziell kriselte. Die Übernahme glückte und in seiner Liga konnte der Klub bemerkenswerte Erfolge verzeichnen. Und offenbar haben sie nun Blut geleckt: Ryan und Rob haben jetzt einen Teil eines Formel-1-Rennstalls erworben.

Wie The Sun berichtet, steigen Ryan und Rob in den Rennsport ein. Sie gehören wohl zu einer großen Gruppe Investoren, die einen Deal mit dem Alpine Racing Team abschließen konnte. Die gesamte Investition soll sich auf rund 200 Millionen Euro belaufen – was sowohl für den Verein als auch für die beiden Hollywoodstars ein Mega-Deal ist. Der Geschäftsführer des Vereins, dessen Mutterkonzern der Autohersteller Renault ist, erklärt: "Dieser Zusammenschluss ist ein wichtiger Schritt, um unsere Leistung auf allen Ebenen zu verbessern." Damit lasse sich nun auch die Medienpräsenz von Alpine ankurbeln.

Zu seinem Freund und Geschäftspartner Rob scheint Ryan eine sehr innige Beziehung zu haben. Als dieser im April seinen Geburtstag feierte, überraschte der "Deadpool"-Darsteller ihn mit einer besonderen Geste. Er sang für ihn einen selbstgeschriebenen Song und produzierte sogar ein professionelles Musikvideo dazu. "Eine Geburtstagskarte wäre wohl einfacher gewesen", schmunzelt der 46-Jährige danach bei Instagram.

Ryan Reynolds und Rob McElhenney, Oktober 2021

Ryan Reynolds, Schauspieler

Rob McElhenney und Ryan Reynolds im Jahr 2022

