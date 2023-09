Ryan Reynolds war vor Treffen mit Charles in Monarchie-Kurs

Ryan Reynolds (46) hat sich gut vorbereitet! Im Jahr 2020 hatte der Schauspieler gemeinsam mit seinem Freund Rob McElhenney (46) den Fußballverein AFC Wrexham in Wales gekauft. Ende vergangenen Jahres begrüßten sie dann hohen Besuch bei sich: König Charles III. (74) war in dem Stadion zu Gast. Damit sich Ryan und Rob gut benehmen, haben sie vorher extra einen Crashkurs gemacht!

Das erzählen sie in einem Trailer für die kommenden Folgen der Show "Welcome to Wrexham". "Der König von England hat angerufen. Wir waren im Monarchie-Bootcamp. Es ist wie beim Militär, nur dass der kleine Finger immer oben ist", witzelt Ryan darin. Beim Training haben Ryan und Rob gelernt, wie man sich verhält und die Hand des Königs richtig schüttelt. "Die Vorstellung, sich vor jemandem zu verbeugen, triggert irgendwas", meint Rob danach.

Das Treffen des Monarchen und des Filmstars fand schon im Dezember vergangenen Jahres statt. Auf den Fotos wirkten die beiden auch richtig glücklich: Über einen Witz des "Deadpool"-Stars lachte König Charles etwa einmal herzlich. Am 12. September können Fans dann das Aufeinandertreffen in den neuen Folgen von "Welcome to Wrexham" sehen.

