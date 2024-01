Nussallergie? Rob McElhenney zeigt stark verbeultes Gesicht

Bei diesem Anblick sind seine Follower ratlos! Rob McElhenney (46) ist ein US-amerikanischer Schauspieler und Produzent, der hauptsächlich für sein Mitwirken in der Serie "It's Always Sunny in Philadelphia" bekannt ist. Seit dem Jahr 2008 ist er mit seiner Ehefrau Kaitlin Olson (48) verheiratet, mit der er zwei gemeinsame Söhne hat. Bei seinem Jahresrückblick im Netz erschreckt er nun seine Fans: Rob zeigt sein stark angeschwollenes Gesicht!

Auf seinem Instagram-Account postet der 46-Jährige mehrere Bilder aus dem vergangenen Jahr. Dabei zeigt ihn das erste der Reihe mit einem stark verbeulten Kopf. "Abgesehen von dieser leichten allergischen Reaktion auf die Nüsse war 2023 eines der besten Jahre meines Lebens", schreibt er und fügt hinzu: "Ich werde mich von Nüssen fernhalten." Dabei wundern sich vor allem die Fans und zeigen sich ratlos: "Ich kann nicht sagen, ob es echt oder geschminkt ist."

Bereits im Juli 2023 meldete sich der Produzent nämlich bezüglich seiner Gesundheit bei seinen Fans, da bei Rob eine unerwartete Diagnose festgestellt wurde. "Ich wurde kürzlich mit einer Reihe von neurologischen Entwicklungsstörungen und Lernschwierigkeiten diagnostiziert! Mit 46 Jahren", verriet er.

Getty Images Rob McElhenney im Mai 2023

Getty Images Rob McElhenney 2022

Getty Images Rob McElhenney November 2022

