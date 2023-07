Vor Gericht: Kevin Spacey gibt einen Annäherungsversuch zu!

Könnte er nun zur Rechenschaft gezogen werden? Kevin Spacey (63) muss sich seit knapp zwei Wochen vor dem Gericht in der britischen Hauptstadt verantworten. Der Grund: Mehrere Männer werfen dem House of Cards-Star sexuelle Nötigung und Körperverletzung vor. Bislang plädierte der Schauspieler in allen zwölf Anklagepunkten auf nicht schuldig. Doch nun gibt Kevin vor dem Gericht doch einen Annäherungsversuch zu!

Wie The Sun berichtet, gibt Kevin nun vor Gericht zu: "Es ist durchaus möglich, dass ich bei einem Annäherungsversuch, sei es beim Küssen oder Umarmen, im Glauben, dass die Person einverstanden ist, mit meiner Hand den Schritt von jemandem berührt habe." Dennoch erklärt der "American Beauty"-Darsteller, dass er den Intimbereich eines mutmaßlichen Opfers nie absichtlich angefasst habe. Dem Bericht zufolge ereignete sich der Vorfall im April 2013 auf dem Anwesen des Schauspielers in den Cotswolds.

Am Montag sagte das vierte mutmaßliche Opfer vor Gericht gegen den Schauspieler aus. Wie Variety berichtete, beschuldigte er Kevin, ihn 2008 im Schlaf missbraucht zu haben. Der 63-Jährige soll den wehrlosen Zustand seines Gastes ausgenutzt haben und oral in dessen bewusstlosen Körper eingedrungen sein. Der Oscar-Preisträger behauptete, er könne sich "nicht daran erinnern", einen sexuellen Akt an einem Schlafenden vorgenommen zu haben.

Getty Images Kevin Spacey, amerikanischer Schauspieler

Getty Images Kevin Spacey im Juli 2023

Getty Images Kevin Spacey im April 2013

