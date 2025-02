So unangenehm erinnert sich Guy Pearce an Kevin Spacey

Guy Pearce (57) sprach kürzlich in einem Interview über seine schwierigen Erfahrungen mit Kevin Spacey (65), mit dem er 1997 für den Krimi "L.A. Confidential" zusammenarbeitete. Im Podcast "Awards Chatter" zeigte sich Guy emotional und erinnerte sich daran, dass Kevin ihn während der Dreharbeiten gezielt in unangenehme Situationen brachte. So habe er immer wieder Annäherungsversuche von ihm abblocken müssen. "Ich habe das fünf Monate lang gemacht, und ich hatte wirklich Angst vor Kevin, weil er ein ziemlich aggressiver Mann ist", gestand der Schauspieler.

Besonders unangenehm sei es bei den damaligen Dreharbeiten gewesen, wenn Co-Star Simon Baker (55) nicht am Set war, da Kevin dann seine gesamte Aufmerksamkeit auf Guy richtete: "Die einzigen Tage, an denen ich mich sicher fühlte, waren die Tage, an denen Simon Baker am Set war, weil ich wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen wurde und Kevin sich auf Simon konzentrierte, weil er zehnmal hübscher war als ich." Die Vorwürfe gegen Kevin wegen sexueller Übergriffe waren für Guy später ein erschreckender Weckruf. Als 2017 im Zuge der #MeToo-Bewegung viele Vorwürfe gegen Kevin öffentlich gemacht wurden, brach Guy in Tränen aus und reflektierte seine eigenen Erfahrungen. Obwohl er angab, selbst nicht Opfer eines Übergriffs geworden zu sein, habe ihn das Verhalten des Schauspielers nachhaltig geprägt.

Gegen Kevin, einst gefeierter Star und zweifacher Oscar-Preisträger, wurden seit 2017 zahlreiche Vorwürfe erhoben und gerichtliche Verfahren eingeleitet. Erst kürzlich wurde erneut Klage gegen ihn eingereicht, in der ihm erneut sexueller Missbrauch vorgeworfen wird. Bislang wurde er von mehreren Vorwürfen, darunter auch neun aus Großbritannien, freigesprochen. Guy bleibt trotz der turbulenten Vergangenheit vorsichtig in seinen Aussagen über Kevin, betont jedoch, dass er sich inzwischen darum bemüht, offener mit dem Erlebten umzugehen.

Getty Images Guy Pearce, Schauspieler

Getty Images Kevin Spacey, 2022