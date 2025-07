Kevin Spacey fordert Veröffentlichung der Epstein-Akten

Kevin Spacey (65) hat sich erstmals öffentlich zur Kontroverse um die sogenannten Epstein-Akten geäußert. In einer prägnanten Botschaft auf der Plattform X forderte der Oscar-Preisträger: "Veröffentlicht die Epstein-Akten. Alle von ihnen. Für diejenigen von uns, die nichts zu befürchten haben, kann die Wahrheit nicht früh genug kommen." Der Schauspieler, dessen Name Anfang 2024 in freigelegten Gerichtsunterlagen auftauchte, machte deutlich, dass er die anhaltenden Spekulationen und die mediale Fixierung auf seine Person ablehnt. Die Dokumente, in denen auch weitere prominente Namen aus Hollywood erwähnt werden, wurden ursprünglich im Zuge eines Zivilprozesses gegen Jeffrey Epsteins (✝66) enge Mitarbeiterin Ghislaine Maxwell (63) publik gemacht.

Die anhaltenden Diskussionen erhielten neuen Auftrieb, nachdem das FBI und das US-Justizministerium kürzlich offiziell erklärten, eine vielfach spekulierte "Kundenliste" Epsteins existiere angeblich nicht. Diese Aussage steht jedoch im Widerspruch zu einer früheren Erklärung der ehemaligen US-Justizministerin Pam Bondi, die Anfang 2024 betont hatte, die entsprechenden Daten befänden sich in ihrem Besitz und seien von hoher öffentlicher Relevanz. Diese widersprüchlichen Informationen haben auch prominente Stimmen wie Roseanne Barr (72) zu Kritik an Ex-Präsident Donald Trump (79) veranlasst, der zuvor versprochen hatte, die Akten offenzulegen. Kevin Spacey wurde in den veröffentlichten Gerichtsunterlagen lediglich als Bekannter Epsteins genannt – bislang gibt es keinerlei Anklagen oder Verdachtsmomente gegen ihn im Zusammenhang mit Epsteins Verbrechen.

Für Kevin Spacey, der seit mehreren Jahren wegen sexueller Missbrauchsvorwürfe im Rampenlicht steht, bleibt das Thema Imagepflege eine anhaltende Herausforderung. Trotz wiederholter Anschuldigungen wurde er sowohl 2022 von einem New Yorker Gericht entlastet als auch 2023 von einer Londoner Jury freigesprochen. Abseits der Negativschlagzeilen wurde er im Mai 2025 bei den Filmfestspielen in Cannes mit einem Preis für sein Lebenswerk geehrt. In seiner Dankesrede verglich er sich mit Dalton Trumbo, einem zu Unrecht auf Hollywoods Schwarze Liste gesetzten Drehbuchautor, und appellierte an seine Kollegen, Mut und Rückgrat zu zeigen.

Getty Images Kevin Spacey, Schauspieler

ZUMA Press Wire / Zuma Press Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell

