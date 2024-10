Kevin Spacey kehrt nach Freispruch zurück an das Filmset

Hollywoodstar Kevin Spacey (65) kehrt über ein Jahr nach dem Freispruch in seinem Prozess zurück vor die Kamera. Der Schauspieler hatte sich in Großbritannien wegen Vorwürfen sexueller Übergriffe vor Gericht verantworten müssen. Auf seinem X-Profil veröffentlicht der Oscar-Preisträger nun ein Foto, das ihn auf einem Pferd am Set seines neuen Projekts zeigt. Als Drehort des Filmes nennt er Phoenix, Arizona, und schreibt unter das Bild: "Ein wenig mitgenommen, aber geehrt, wieder im Sattel zu sein." Mit diesem Beitrag in den sozialen Medien setzt er ein deutliches Signal für seine Fans: Er arbeitet intensiv an seiner Rückkehr ins Filmgeschäft.

Kevins Neuanfang vor der Kamera ist der Abschluss einer aufwühlenden Zeit: Ende 2017 wurde der Schauspieler mit verschiedenen Vorwürfen sexueller Belästigung konfrontiert. Als die Anschuldigungen geäußert wurden, musste Kevin einen dramatischen Karriereeinbruch erleben. Erst im Sommer 2023 wurde der 65-Jährige in allen neun Anklagepunkten freigesprochen. In seinem ersten Interview nach dem Freispruch sprach der Darsteller mit Piers Morgan (59) offen über diese turbulenten Jahre. Ich habe Millionen verloren und stand kurz davor, auch mein Haus in Baltimore zu verlieren", gestand er unter Tränen. Die Anschuldigungen hätten nicht nur seine Karriere, sondern auch sein Privatleben schwer belastet. "Es war eine dunkle Zeit, aber ich habe nie die Hoffnung aufgegeben", erzählte er weiter. Jetzt scheint sich für Kevin alles zum Besseren zu wenden: Neben dem aktuellen Projekt in Arizona arbeitet er nun auch an dem italienischen Thriller "The Contract".

Kevin Spacey zählt zu den herausragendsten Schauspielern seiner Generation. Aufgewachsen in den 1960ern und 70ern in Kalifornien, entdeckte er schon früh seine Leidenschaft für die Schauspielerei. Er hat bislang rund 80 Rollen in Film und Fernsehen übernommen und war zudem an verschiedenen Theaterproduktionen am Broadway beteiligt, so unter anderem in Neil Simons Stück "Lost in Yonkers", das ihm einen Tony Award für seine schauspielerische Darbietung einbrachte. Für seine Leistung in den Filmen "Die üblichen Verdächtigen" und "American Beauty" wurde er in den 1990ern mit dem begehrtesten Filmpreis, dem Oscar, ausgezeichnet. Es war insbesondere seine Fähigkeit, komplexe und vielschichtige Charaktere darzustellen, die ihm wiederholt Anerkennung und Bewunderung einbrachte.

Getty Images Kevin Spacey im Januar 2019

Getty Images Kevin Spacey mit seinem Oscar im Jahre 2000