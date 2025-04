Till Lindemanns neue Gitarristin ist ein OnlyFans-Model

Till Lindemann (62) hat eine neue Gitarristin in seiner Band vorgestellt. Am Sonntag teilte der Sänger von Rammstein auf Instagram mit, dass er sich aufgrund "kreativer Differenzen" von Jessica Ruestow getrennt habe. Ab Juni wird stattdessen Dani Sophia die Band verstärken und beim "Rockfest" im finnischen Turku erstmals mit ihrer Gitarre auf der Bühne stehen. Doch Dani Sophia sorgt nicht nur musikalisch für Aufsehen: Neben ihrer Arbeit als Musikerin ist sie auch auf der Erotikplattform OnlyFans aktiv.

Auf ihrem Social-Media-Profil gibt die neue Gitarristin einen Einblick in ihre vielseitigen Interessen und Beschäftigungen. Neben provokanten Fotos und Videos für OnlyFans widmet sie sich auch dem Okkultismus. Sophia führt ein sogenanntes Okkultismus-Tagebuch, in dem sie über Rituale und ihre Mitgliedschaft in "geheimen Gesellschaften" schreibt. Ihre ungewöhnliche Kombination aus Rockmusik, Erotik-Content und mystischen Themen macht sie zu einer außergewöhnlichen Person, die in Lindemanns Band für frischen Wind sorgen dürfte.

Till Lindemann selbst sorgte in der Vergangenheit immer wieder mit seiner Kunst und auch privaten Eskapaden für Schlagzeilen. Der exzentrische Musiker ist bekannt für seine intensiven Performances und oft provokanten Texte. Dass er jetzt eine Musikerin wie Dani Sophia, die ebenso kontrovers und vielschichtig scheint, in seine Band aufnimmt, dürfte viele Fans neugierig machen. Mit dieser Personalentscheidung zeigt der Rammstein-Frontmann erneut, dass ihm der Bruch mit Konventionen am Herzen liegt – sowohl in der Musik als auch bei der Wahl seiner Weggefährten.

Instagram / danisophia.official Till Lindemanns neue Gitarristin Dani Sophia

ActionPress/Coldrey,James Till Lindemann, Sänger

