Ungeahnte Buddys: Chris Martin Arm in Arm mit Till Lindemann

Hier haben sich offenbar zwei gefunden, mit denen wohl kaum einer rechnete: Bei Instagram postete Rammstein-Rocker Till Lindemann (62) ein Foto mit Coldplay-Frontmann Chris Martin (47). Während Chris fröhlich in die Kamera lacht, zeigt Till darauf seine gewohnt unbewegte Miene. Allerdings hängte der Musiker dem Post ein freundschaftliches Gedicht an, das darauf hinweist, dass diese Freundschaft schon wesentlich länger besteht, als sicher viele erwartet hätten. "Fast 25 Jahre / Unterschied in Farbe / nicht in Form", dichtete der gebürtige Leipziger. Und tatsächlich tragen die beiden Kumpels auf dem Bild T-Shirts, auf denen ein altes Foto gedruckt wurde. Auf der Aufnahme lachen sie herzlich in gemütlichen Sesseln.

Die Fans sind von dieser Freundschaft entsprechend überrascht, finden es aber offenbar klasse. Unter dem Post sammeln sich Kommentare wie "Till Lindemann und Chris Martin sind das Duo, von dem ich nicht wusste, dass ich es brauche", "Das wäre doch mal was: die beiden, ein Song" oder "Zwei Legenden! Ich liebe euch beide." Auch Tills guter Freund Joey Kelly (52) ist ganz angetan und kommentiert das Bild mit einem "Mega" und einem Feuer-Emoji. Wie es zu dem Treffen kam, zeigt der Ort, den der 62-Jährige markierte: Er und Chris trafen sich offenbar in Abu Dhabi, wo Coldplay vergangenen Dienstag ein Konzert spielte. Till besuchte das Konzert, denn wie Bild berichtete, wurde er während der Show auf der Leinwand gezeigt. "Es ist wahnsinnig aufregend, Till Lindemann von Rammstein willkommen zu heißen, eine unserer Lieblingsbands", freute Chris sich auf der Bühne.

Während Coldplay also noch weiter durch die Welt tourt, beendete Tills Band Rammstein ihre Europatournee vergangenes Jahr nach etwa fünf Jahren. Sehr zur Enttäuschung der Fans kündigte die Gruppe nach dem letzten Konzert in Gelsenkirchen an, eine Pause einlegen zu wollen. Till gönnt sich allerdings nur wenig Ruhe und geht jetzt erst einmal solo auf Tour. Eine Auszeit ist nach den Turbulenzen der vergangenen Jahre allerdings nachvollziehbar – denn neben den Strapazen der Konzerte wurde Till auch mit schweren Vorwürfen von sexuellem Missbrauch und sogar Vergewaltigung konfrontiert.

Getty Images Chris Martin, Coldplay-Frontmann

United Archives GmbH Rammstein bei der Premiere von "Rammstein: Paris"

