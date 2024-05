Till Lindemanns neue Flamme Joelle hat "Frühlingsgefühle"!

Bereits im Dezember des vergangenen Jahres wurden sie zusammen gesichtet: Till Lindemann (61) und das Model Joelle Marie Jaracz. Damals waren die beiden im Winterurlaub in Paris unterwegs gewesen. Jetzt durfte die junge Schönheit beim Bild-Renntag in Gelsenkirchen über den roten Teppich laufen und kam mit dem Magazin auch so gleich ins Gespräch. Auf die Frage, ob sie Glück in der Liebe oder eher im Spiel hätte, antwortete sie verschmitzt: "Läuft beides ganz gut!" Und obwohl sie nichts Weiteres zu ihrer neuen Beziehung erzählen wollte, beteuerte sie dennoch, dass sie "Frühlingsgefühle" hätte.

Dass Joelle und Till damals auf dem Pariser Weihnachtsmarkt entdeckt wurden, war für die Kommunikationsstudentin sehr aufregend gewesen. Im Gespräch erzählte sie über die Situation: "Dass die Fotos aus Paris aufgetaucht sind, war komplettes Neuland. Ich denke, damit muss man rechnen, auch wenn die Situation neu war." Anscheinend hat sie sich bereits an die neue Aufmerksamkeit gewöhnt. Ansonsten halten der Rocker und die Beauty sich aber relativ bedeckt. Ein Insider hatte jedoch vor mehreren Monaten gegenüber Bild verraten, dass die beiden sich schon seit längerer Zeit kennen.

Für Till Lindemann waren die vergangenen Monate hektisch. Im Sommer 2023 hatten gleich mehrere Frauen schwere Vorwürfe gegen den Rammstein-Frontmann erhoben. Sie hatten den Musiker wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung beschuldigt, was für große Aufruhr in der Fanbase des Musikers und in den sozialen Medien sorgte. Nach wochenlangem Prozess wurde die Ermittlung gegen ihn allerdings eingestellt.

Instagram / joellejrz Joelle Marie Jaracz im Juni 2023

PLAVEVSKI ALEKSANDAR/SIPA/1003251702 Till Lindemann, Rammstein-Frontsänger

