Neue Romanze? Till Lindemann schmiegt sich an eine Tänzerin

Im Frühling wirkte es eigentlich so, als ob Till Lindemann (61) an die 22-jährige Joelle Marie Jaracz vergeben sei. Ist das nicht länger so? Zumindest wirkt der Frontmann von Rammstein ziemlich vertraut mit einer hübschen Kanadierin namens Malice. Auf Instagram teilte diese ein Foto mit dem Musiker. Dazu schreibt sie: "Mit Till Lindemann." Dahinter setzt sie ein in Flammen stehendes Herz-Emoji.

Ist sie also nur ein glühender Till-Fan, oder läuft da etwas zwischen den beiden? Klar ist das nicht wirklich. Der Schnappschuss ist bereits zwei Wochen alt. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der 61-Jährige auf seiner Solo-Tour – und machte dabei auch in Toronto Halt. Es könnte also sein, dass sie sich auf seinem Konzert trafen – möglich ist aber auch, dass Till Malice einlud und sie danach Zeit miteinander verbrachten. Weder die Erotiktänzerin noch der Sänger äußerten sich bisher zu den Gerüchten.

Tills Liebesleben blieb in den vergangenen Jahren stets turbulent: Im Mai datete er noch das junge Model Joelle Marie. Die beiden wurden Ende des vergangenen Jahres auf dem Pariser Weihnachtsmarkt beim Turteln erwischt. "Ja, Joelle ist die Freundin von Till Lindemann", erklärte ihr Management gegenüber Bild vor einigen Monaten dazu. Doch auch mit einer anderen Frau namens Lea-Sophie verbrachte der "Sonne"-Interpret angeblich Zeit.

Instagram / till_lindemann_official Till Lindemann im Oktober 2019

Instagram / joellejrz Joelle Marie Jaracz, Model

