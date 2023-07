Nach "Ex on the Beach": Das sind Jonny und Lauras Pläne

Jonny Jaspers und Laura haben große Zukunftspläne! Die beiden hatten im vergangenen Jahr bei Temptation Island teilgenommen und schlüpften in der jeweils anderen Villa in die Rolle der Verführer. Nach den Dreharbeiten haben die Reality-TV-Stars dann zueinandergefunden und führten eine Beziehung, die jedoch wegen Streitigkeiten wieder zerbrach. In der diesjährigen Ausgabe von Ex on the Beach trafen sie erstmals nach ihrem Liebes-Aus aufeinander und es funkte sogar wieder zwischen ihnen. Nach der Show wurden sie erneut ein Paar – und jetzt haben sie große Pläne!

"Wir sind gerade frisch zusammengezogen und planen jetzt erst mal, unsere Beziehung weiter zu festigen", erzählen die beiden im Interview mit Promiflash. Momentan scheint es ziemlich gut zwischen den Turteltäubchen zu laufen, denn sie haben einiges vor. "In Zukunft können wir uns in den nächsten Jahren vorstellen, aufs Land zu ziehen und unsere eigene kleine Familie zu gründen", verraten die Realitystars.

Schon in der Show verlief ihr Aufeinandertreffen emotional. "Ich habe etwas verloren, was ich immer noch gerne in meinem Leben hätte", gestand Jonny vor laufenden Kameras. Auch Laura meinte, ihr sei das Herz in die Hose gerutscht.

Jonny Jaspers

Laura Pkr

Jonny Jaspers

