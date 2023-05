Tränen fließen: "Ex on the Beach"-Jonny trifft auf Ex Laura

Ein Auf und Ab der Gefühle! Woche für Woche spült das Meer bei Ex on the Beach die verflossenen Liebschaften der Single-Kandidaten an den Strand. Seitdem Jonny Jaspers direkt in einer der ersten Folgen versuchte, Carina vergeblich zu küssen, wurde es in der Villa etwas ruhiger um den Blondschopf. Doch das könnte sich nun ändern, denn: Jonny trifft in der aktuellen Folge auf seine Ex-Freundin Laura!

Seit fünf Monaten soll sich das einstige Pärchen nicht mehr gesehen haben. Wie nervös die Beauty vor dem Wiedersehen ist, verrät sie im Interview: "Mein Herz ist mir wortwörtlich in die Hose gerutscht." Aber auch der gebürtige Düsseldorfer muss beim Anblick seiner einstigen Herzdame direkt mal ein paar Tränchen verdrücken. "Ich habe etwas verloren, was ich immer noch gerne in meinem Leben hätte", gesteht er vor laufenden Kameras.

Laut der Blondine zerbrach ihre Beziehung nicht an fehlender Liebe, sondern wegen der ständigen Streitigkeiten. "Ich hätte mir mehr Aufmerksamkeit gewünscht und mehr Zeit zu zweit", verrät Laura beim Zusammentreffen am Strand. Solch ehrliche Worte lösen beim Tattoo-Liebhaber unerwartete Schuldgefühle aus: "Jetzt stehe ich hier wie ein Häufchen Elend und muss gucken, dass wir die Geschichte irgendwie wieder hinkriegen."

