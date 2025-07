Jonny Jaspers ist nach Trennung von Laura Peuker in Therapie

In der aktuellen Staffel von Prominent getrennt kochten die Emotionen zwischen Jonny Jaspers und seiner Ex-Freundin Laura Peuker hoch. Laura warf Jonny vor, sie betrogen zu haben. Er räumte nur ein, in Chatnachrichten geflirtet zu haben, jedoch nie körperlich fremdgegangen zu sein. Vor wenigen Tagen legte Laura die besagten Chatverläufe offen – und nun meldet sich auch Jonny mit einem ausführlichen Instagram-Statement zu Wort. Er gesteht: "Ja, ich habe sie betrogen." Ob er damit aber auch einen körperlichen Betrug meint, bleibt offen – unter anderem, weil er während der "Prominent getrennt"-Ausstrahlung vertraglich nicht zu viel verraten darf.

In seinem emotionalen Clip erklärt der ehemalige Temptation Island-Verführer, dass er bereits seit über einem Jahr in Therapie sei. Dort versuche er herauszufinden, weshalb er gehandelt habe, wie er gehandelt hat, und was hinter seinen Schwierigkeiten als Partner steckt. Früheres Mobbing sei ein Faktor, erklärte Jonny, der dies jedoch nicht als Entschuldigung gelten lässt. Ebenso sprach er darüber, dass er in der Beziehung stark auf die Erfüllung von Lauras Träumen fokussiert gewesen sei, dennoch wolle er die Schuld an der Trennung ganz bei sich suchen. "Ich möchte in Zukunft ein besserer sein. Ich möchte einfach glücklich sein und das konnte ich bis dato nicht", betonte der Ex-Freund von Laura sichtlich bewegt.

In seiner Stellungnahme spricht Jonny jedoch nicht nur über die Fehler, die er in der Beziehung zu Laura gemacht hat. Der Reality-TV-Darsteller plaudert auch pikante Details aus. Er enthüllt, dass Laura und er während ihrer Teilnahme an dem Format Ex on the Beach gar nicht getrennt waren. Laut ihm sind die beiden als Paar in die Sendung gegangen, die eigentlich nur für Singles gedacht ist. Ihr Comeback in der Show muss dementsprechend auch inszeniert gewesen sein. Jonny betont jedoch, dass er Laura damit einen Wunsch erfüllt hat, da es immer ihr Traum gewesen sei, in dem Format stattzufinden.

Anzeige Anzeige

Instagram / jonnyjaspers Jonny Jaspers, "Prominent getrennt"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Instagram / laura__pkr Laura Peuker im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / laura__pkr Jonny Jaspers und Laura Peuker im Juli 2023