Laura Peuker reagiert geschockt auf Ex Jonnys Statement

Jonny Jaspers hat mit einem neuen Statement auf Instagram für reichlich Wirbel gesorgt. In dem Video spricht der Reality-TV-Star über die Beziehung zu Laura Peuker und enthüllt dabei brisante Details. Demnach habe Laura sich schon lange gewünscht, an der Show Ex on the Beach teilzunehmen, und die beiden hätten ihre Trennung extra dafür inszeniert. Lauras Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: In ihrer Instagram-Story zeigte sie sich fassungslos über Jonnys Anschuldigungen.

"Ich komme auf dieses krank narzisstische Verhalten gerade gar nicht klar", betonte die leidenschaftliche Turnerin und kommentierte weiter: "Ich bin sprachlos, wozu dieser Mensch fähig ist." Auch ihr Großvater, der im Hintergrund zu hören ist, schien schockiert und meinte nur, Jonny habe "Scheiße gelabert". Neben der scharfen Kritik an Jonnys Worten bewies Laura aber auch Humor: Auf seine Aussage zu ihrem vermeintlichen Traum von "Ex on the Beach" entgegnete sie spöttisch, dass es doch immer sein großer Wunsch gewesen sei, bei Fame Fighting mitzumachen. "Also bitte", forderte sie ihn scherzend heraus.

Laura und Jonny gaben ihre Beziehung im Juli 2022 bekannt. Bereits im September machten sie dann jedoch ihre Trennung publik. Jonnys Erzählungen zufolge soll diese jedoch nur vorgespielt gewesen sein. Bei "Ex on the Beach" im Jahr 2023 kamen sie offiziell erneut zusammen. Wie viel Wahrheit hinter diesem Comeback steckt, wissen nur die beiden. Im August des letzten Jahres folgte dann die endgültige Trennung. Grund dafür sollen Jonnys Seitensprünge gewesen sein. Zurzeit sind die beiden gemeinsam bei Prominent getrennt zu sehen.

RTL "Prominent getrennt"-Kandidatin Laura Peuker

RTL "Prominent getrennt"-Kandidat Jonny Jaspers

Instagram / laura__pkr Laura Peuker und Jonny Jaspers, Februar 2024