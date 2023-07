Süß: Prinz Félix von Luxemburg wird zum dritten Mal Papa!

Diese royale Familie ist schon bald zu fünft! Im Dezember 2012 hatten Prinz Félix von Luxemburg (39) und Prinzessin Claire von Luxemburg (38) ihre Verlobung bekannt gegeben. Rund ein Jahr später fand die kirchliche Hochzeit in Frankreich statt. Der erste Nachwuchs ließ nicht lange auf sich warten: Am 15. Juni 2014 wurden die beiden Eltern einer Tochter, zwei Jahre später begrüßten sie ihren Sohn auf der Welt. Jetzt gibt es freudige Neuigkeiten: Denn Félix wird zum dritten Mal Vater!

Die Baby-News wurden auf dem offiziellen Instagram-Profil der Großherzoge veröffentlicht. "Ihre Königlichen Hoheiten, der Großherzog und die Großherzogin haben die große Freude anzukündigen, dass Prinz Félix und Prinzessin Claire ihr drittes Kind erwarten", hieß es unter einem niedlichen Beitrag. Denn auf dem Schnappschuss sind die zwei mit Töchterchen Amalia und Sohnemann Liam zu sehen. Weitere Informationen wie das Geschlecht des Babys oder der Geburtstermin sind noch nicht bekannt.

Das Pärchen geht schon lange gemeinsam durchs Leben. Félix und Claire kennen sich nämlich schon seit 2001 – sie lernten sich in einem Internat in der Schweiz kennen. Aktuell wohnen sie mit ihren Kindern in der Provence, wo sie ein Weingut verwalten.

Anzeige

Getty Images Prinz Félix von Luxemburg im September 2013

Anzeige

Instagram / courgrandducale Prinz Félix von Luxemburg und seine Familie im Juli 2023

Anzeige

Getty Images Prinz Félix von Luxemburg und seine Frau Prinzessin Claire

Anzeige

Glaubt ihr, dass Félix und Claire bald das Geschlecht von Baby Nummer drei verraten? Ja, das machen sie bestimmt! Nein, das behalten sie für sich! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de