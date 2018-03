Prinz Félix von Luxemburg (32) und seine schöne Claire (31) sind Ende November zum zweiten Mal Eltern geworden. Sie freuen sich über die Geburt des süßen Liam Henri Hartmut. Um der ganzen Welt zu zeigen, wie niedlich der kleine Mann ist, wurde er jetzt von Schwesterchen Amalia (2) der Öffentlichkeit präsentiert. Die Royals veröffentlichten tolle Geschwisterbilder – die doch an irgendwas erinnern, oder?!

Richtig! Ganz royal-like posierten Amalia und Baby Liam in hellblaue Kleidung gehüllt. So wie es vor ihnen schon Prinzessin Estelle von Schweden (4) und ihr Bruder Oscar für das erste gemeinsame Foto taten. Und auch bei den britischen Royal-Kids ist die zarte Farbe absolut im Trend: Auf dem ersten Geschwisterbild hält ein süßer Prinz George (3) mit blauen Kniestrümpfen und Details in derselben Farbe am Hemd liebevoll die putzige Charlotte (1) im Arm. Einfach bezaubernd – die Stylisten der Königshäuser wissen eben, was ankommt!

Mit Liam von Luxemburg hat die jüngste Generation des europäischen Adels jetzt ein weiteres Mitglied. In Sachen Modegeschmack wird den Minis später sicher mal niemand etwas vormachen.

kungahuset.se / Prinz Daniel von Schweden Prinzessin Estelle von Schweden und Prinz Oscar von Schweden

Twitter / Kensington Palace Prinz George und Prinzessin Charlotte

Facebook / Royal Families Prinzessin Claire und Prinz Félix mit ihren Kindern Amalia und Liam



