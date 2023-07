In Amerika: Prinz Harry soll sich um seine Finanzen sorgen!

Überkommt Prinz Harry (38) auf einmal die Panik? Bereits 2020 hatte König Charles' jüngster Sohn dem britischen Königshaus endgültig den Rücken gekehrt. Der Rotschopf war mit seiner Frau Meghan (41) über den Großen Teich geflogen, um sich ein unabhängiges Leben an der amerikanischen Riviera aufzubauen. Mittlerweile leben die royalen Aussteiger seit über drei Jahren im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Aber nicht alles scheint drüben glatt zu laufen: Harry hat angeblich finanzielle Sorgen!

Wie ein Insider gegenüber Mirror behauptet, habe der 38-Jährige nach seinem geplatzten Deal mit Spotify in Höhe von 20 Millionen Euro "Panik" wegen seiner Finanzen. "Harry beginnt sich zu fragen, ob es die richtige Entscheidung war, England zu verlassen", erklärt die Quelle. Dabei soll er sogar Meghan vorgeschlagen haben, nach London und zur königlichen Familie zurückzukehren.

Zudem habe Harry seinen älteren Bruder Prinz William (41) in einem Telefonat um Rat gefragt. Ein Informant berichtete gegenüber In Touch: "Harry braucht einen Plan B" und fügte hinzu: "William wusste nicht so recht, was er sagen sollte." Seine Gattin soll von dem Gedanken, wieder nach Großbritannien zurückzukehren, weniger begeistert gewesen sein. Auch sei sie "überrascht" darüber, dass sich ihr Mann an den britischen Thronfolger gewandt habe.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei Charles' Krönung im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Prinzessin Kate und Prinz William im Februar 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de