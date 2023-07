Nach Sturz: Shania Twain hat Angst vor erneuter Lähmung

Shania Twain (57) ist sehr besorgt. Nachdem sie 2003 bei einem Ausritt von einer Zecke gebissen wurde, erkrankte die Country-Pop-Sängerin an der Lyme-Krankheit, die die Nerven in ihren Stimmbändern schädigte, kleine Blackouts verursachte und sie unsicher auf den Beinen machte. Vor Kurzem ist sie während ihrer 76-tägigen Konzerttournee in Chicago gestürzt – das hat alte Ängste geweckt: Leidet sie immer noch an den Auswirkungen der Borreliose?

Die 57-Jährige erholte sich und beendete die Show noch – aber Quellen zufolge war der Sturz eine schmerzhafte Erinnerung daran, dass ihr zwei Jahrzehnte andauernder Kampf mit der durch Zecken übertragenen Krankheit vielleicht nie vorbei sein wird! "Es ist beängstigend für sie, dass diese schrecklichen Symptome, unter denen sie gelitten hat, jetzt zurückkommen könnten", teilte ein Freund Radar Online mit.

Shania hat in der Netflix-Dokumentation "Not Just a Girl" über ihren 20-jährigen Kampf mit der Krankheit gesprochen. "Meine Symptome waren ziemlich beängstigend, denn bevor die Diagnose gestellt wurde, war mir auf der Bühne sehr schwindlig. Ich verlor das Gleichgewicht, ich hatte Angst, von der Bühne zu fallen. Ich hatte millisekundenlange Blackouts, aber regelmäßig, jede Minute oder alle 30 Sekunden." Sie äußerte auch die Befürchtung, dass die Krankheit ihre Karriere ruinieren könnte. "Meine Stimme war nicht mehr dieselbe", erzählte sie. "Ich dachte, ich würde meine Stimme für immer verlieren. Ich dachte, das war's, [und] ich würde nie wieder singen können."

Anzeige

Getty Images Shania Twain, Februar 2023

Anzeige

Getty Images Shania Twain, Musikerin

Anzeige

Getty Images Shania Twain, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de