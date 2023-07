Outfit-Wechsel bei Show: Joe Jonas hatte in Hose gekotet

Das war ihm ziemlich unangenehm! Joe Jonas (33), Kevin Jonas (35) und Nick Jonas (30) feierten als Boyband weltweiten Ruhm. Den großen Durchbruch schafften die drei Brüder dann 2008, als sie für "Camp Rock" vor der Kamera standen. Für den Disney-Film durften die Jonas Brothers sogar am Soundtrack mitarbeiten. Inzwischen sind die Auftritte zwar seltener geworden, an ein Konzert erinnert sich einer der drei jedoch noch ziemlich gut. Joe hat sich auf der Bühne in die Hose gemacht!

"Das war also vor etwa vier Jahren, es war noch frisch, aber ich konnte es mit viel Therapie verarbeiten", erinnert sich der Musiker in der Radioshow "Will & Woody" zurück, als die Moderatoren ihn nach einer peinlichen Geschichte fragen. Ein besonderes Problem war dabei wohl auch die Farbe seiner Hose. "Sagen wir einfach, es war kein guter Tag für weiße Kleidung", gibt Joe zu. Es sei aber zum Glück nur ein "kleines" Häufchen gewesen – aber trotzdem wechselte der 33-Jährige seine Hose während des Sets.

Erst vor wenigen Monaten berichtete der Schauspieler von einer ganz anderen skurrilen Geschichte. Bei "The Late Late Show" erzählte der US-Amerikaner von einer paranormalen Erfahrung in einer WG. Einmal sei die Polizei vor dem Haus aufgetaucht, da aus dem Haus ein Anruf gekommen sei – bei dem eine Stimme mehrfach um Hilfe gerufen habe.

Anzeige

Getty Images Die Jonas Brothers im Jahr 2023

Anzeige

Getty Images Joe Jonas, Vanity Fair Oscar Party 2023

Anzeige

Getty Images Joe Jonas, Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de