"Teen Mom"-Star Ryan Edwards zu einem Jahr Haft verurteilt!

Ryan Edwards wandert nun endgültig ins Gefängnis. Der ehemalige Teen Mom-Star hatte in der Vergangenheit oftmals für negative Schlagzeilen gesorgt. Immer wieder war der US-Amerikaner mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Zudem hatte seine Frau Mackenzie erst vor wenigen Wochen die Scheidung von ihm eingereicht und ihn der Belästigung beschuldigt. Nun sorgte Ryan erneut für Ärger und muss daher eine zwölfmonatige Haftstrafe antreten.

Wie The Hollywood Gossip berichtet, wurde dem 35-Jährigen am Donnerstag aufgrund von Stalking und dem Verstoß gegen eine Schutzanordnung der Prozess gemacht. In seinem Urteil verkündete der Richter eine Gefängnisstrafe über elf Monate und 29 Tage. Wann Ryan seine Haftstrafe antreten muss, ist derzeit noch nicht bekannt.

Bereits in den vergangenen Wochen wurde Ryan zweimal festgenommen, da er sich gegenüber seiner Noch-Ehefrau Mackenzie gewalttätig verhalten habe und sie zudem trotz Schutzanordnung belästigt habe. Daraufhin hatte er sich auf einen Deal eingelassen und sich in eine Reha begeben. Doch diese verließ Ryan vorzeitig wieder.

