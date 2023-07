Nach Beef: Sind Carinas Tränen bei "Ex on the Beach" fake?

Sind das Carinas echte Emotionen? Aktuell ist die Reality-TV-Bekanntheit bei Ex on the Beach zu sehen, wo sie seit Beginn der Show mit Yasin Mohamed (32) anbandelt. Doch als ihr Verflossener Sasa in Mexico auftaucht, ist es vorbei mit dem Frieden. Die beiden Are You The One?-Teilnehmer liefern sich immer mal wieder gepfefferte Wortgefechte. In der neuesten Folge geht es zwischen ihnen so heftig zur Sache, dass bei Carina die Tränen fließen!

Bei einem Ausflug geraten Sasa und die Influencerin aneinander, sodass sie ihn anschreit: "Sasa halt's Maul, ich hasse dich." Als die Truppe ins Haus zurückkehrt, flüchtet Carina ins Bad. "Ich kann nicht mehr", gesteht sie Yasin, der sie tröstet. Ob das alles nur gespielt ist? Denn der Berliner hat wegen ihres Verhaltens eine Vermutung. "Du kannst doch Yasin einfach sagen, dass er dich umarmen soll, du musst jetzt nicht fake heulen oder dir die Tränen aus dem Arsch ziehen", erklärt Sasa im Einzelinterview.

Auch die Fans scheinen ihr das Ganze nicht abzunehmen. Unter dem Instagram-Beitrag der Sendung tummeln sich vermehrt Kommentare wie: "Carina ist wirklich maximal unangenehm. Dieses Gekünstelte und das Geschrei mit der Stimme..." oder "Einfach übertrieben, wie sie reagiert, das kann man nicht ernst nehmen." Seid ihr derselben Meinung wie Sasa? Stimmt in der Umfrage ab!

Anzeige

Instagram / carina.nl Carina im November 2022

Anzeige

RTL / Markus Hertrich "Are You The One"-Kandidat Sasa

Anzeige

Instagram / carina.nl Carina, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de