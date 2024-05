Gewusst? So früh begann Nicole Kidmans Schauspielkarriere

Nicole Kidman ist ein Urgestein der Filmindustrie – und das mit gerade einmal 56 Jahren. Die Frau von Keith Urban (56) steht seit Jahrzehnten als Schauspielerin im Rampenlicht. 41 Jahre nach ihrem Filmdebüt blickt die Australierin auf ihre äußerst erfolgreiche Karriere zurück. Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie einen Clip, der Nicole als Teenager in ihrer allerersten Rolle zeigt. "Dieses 14-jährige Mädchen hätte niemals vorhersagen können, mit wie vielen talentierten Menschen sie zusammenarbeiten und wie viele verschiedene Charaktere sie spielen würde", ließ sie ihre Fans wissen.

Die "Moulin Rouge"-Darstellerin erklärte außerdem, dass sie einem kommenden Event schon entgegenfiebert: "Ich freue mich so sehr, am Samstag mit so vielen Freunden und Kollegen mit dem American Film Institute zu feiern." Denn dem Hollywoodstar wird eine große Ehre zuteil: Sie wird bei der Gala mit einem Award für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. In einer Pressemitteilung der Akademie hieß es diesbezüglich: "Nicole Kidman hat in ihrer langen Karriere als Schauspielerin, Filmstar und Produzentin das Publikum mit ihren komplexen und vielseitigen Darstellungen auf der Leinwand begeistert."

Ihre Fans sind eindeutig derselben Meinung. "Wenn ich sehe, dass Nicole Kidman in einem Film mitspielen wird, weiß ich, dass er mir gefallen wird", lautete ein begeisterter Instagram-Kommentar. "Die größte Schauspielerin der Welt!" und "Die ikonische Nicole Kidman" schwärmten andere User von der mehrfachen Oscar-Preisträgerin. Laut einer anderen Nutzerin werde sie den Award völlig zu Recht erhalten: "Ich freue mich so sehr für dich, dass du diesen Preis erhältst, Nicole, du hast ihn so sehr verdient. Ich liebe es einfach zu sehen, was du erreicht hast und bin immer aufgeregt, jede Show oder jeden Film zu sehen, in dem du als Nächstes mitspielst."

Getty Images Nicole Kidman bei der Oscar-Verleihung 2003

Getty Images Nicole Kidman bei den Annual Academy Awards 2023

