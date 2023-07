Melanie Müller, Ex Mike und seine Katharina hatten Dreier!

Diese drei kennen sich in- und auswendig! Melanie Müller (35) und Mike Blümer gaben 2021 ihre Trennung bekannt. Letzterer ist inzwischen wieder in einer glücklichen Beziehung mit Katharina Kahmann. Doch bevor die beiden ein Paar wurden, ging es zwischen Melanie, Mike und Katharina wohl ziemlich zur Sache – und zwar bei flotten Dreiern! "Ja, ja – nicht bei BMW und auch nicht im Lotto… Mit Melli und Katharina. Damals, mehrere!", verrät er während einer Fragerunde in seiner Instagram-Story.

