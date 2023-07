Simone Mecky-Ballack und Andreas sollen sich getrennt haben!

Das sind traurige Nachrichten! Die ehemalige Spielerfrau Simone Mecky-Ballack (47) ist seit 2019 mit ihrem Partner Andreas Mecky verheiratet. Nachdem ihr geliebter Sohn Emilio Ballack (✝18) vor zwei Jahren bei einem tragischen Quad-Unfall in Portugal ums Leben gekommen war, stand die Welt der dreifachen Mutter Kopf. Nun muss Simone offenbar einen weiteren Schmerz verkraften: Sie und Andreas sollen sich getrennt haben!

Wie Bunte erfahren hat, habe das Paar schon länger um seine Beziehung gekämpft. Offenbar hatte sich Andreas bereits im September 2022 auf Wohnungssuche begeben und sei seitdem mehrmals vorübergehend aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Nun soll der 50-Jährige die endgültige Entscheidung getroffen haben, nicht mehr in deren Anwesen am Starnberger See zurückzukehren.

Schon länger war zwischen den beiden eine Liebeskrise vermutet worden. Noch im November 2022 hatte Simone auf ihrer Instagram-Seite Pärchen-Schnappschüsse geteilt, um den Gerüchten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Eine der Aufnahmen zeigt die beiden sogar gemeinsam vor einem leuchtenden Herz.

Getty Images Simone Mecky-Ballack und Andreas Mecky im Juli 2021

Getty Images Simone Mecky-Ballack und Andreas Mecky im Februar 2019

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack und Andreas Mecky im August 2022

