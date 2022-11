Simone Mecky-Ballack und Andreas strahlen Krisengerüchte weg

Simone Mecky-Ballack (46) und ihr Ehemann trotzen den Gerüchten. Vor wenigen Monaten behauptete ein Insider, dass es zwischen der einstigen Promi Big Brother-Teilnehmerin und ihrem Mann Andreas Mecky kriseln würde. Die Spekulationen befeuerte die Unternehmerin nur kurze Zeit später mit einem kryptischen Post auf Social Media. Doch jetzt scheint Simone mit einem neuen Pärchenbild beweisen zu wollen, dass ihre Ehe noch immer super läuft.

Auf Instagram teilte die 46-Jährige jetzt ein paar süße Schnappschüsse, die sie gemeinsam mit ihrem Gatten auf einem Event zeigen. Überglücklich strahlen die dreifache Mutter und der IT-Spezialist in farblich aufeinander abgestimmten Outfits in die Kamera – und lächeln so die Krisengerüchte weg. Eine der Aufnahmen zeigt die beiden sogar vor einem leuchtenden Herz posieren.

Bereits in den vergangenen Wochen veröffentlichte Simone hin und wieder eine Reihe von Fotos, auf denen sie mit ihrem Liebsten zu sehen ist. Einen ihrer Beiträge versah die Ex-Frau von Michael Ballack (46) dabei mit dem Hashtag #wifeandhusband (zu Deutsch: Ehefrau und Ehemann), so als wolle sie zeigen, dass an den Spekulationen über ein Ehe-Aus nichts dran ist.

Instagram / simoneballack Simone Mecky-Ballack und Andreas Mecky im August 2022

Getty Images Simone Mecky-Ballack und Andreas Mecky im Februar 2019

Getty Images Simone Mecky-Ballack und Andreas Mecky, 2019

