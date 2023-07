Richtig sexy: Anna Ermakova strahlt im durchsichtigen Kleid!

Anna Ermakova (23) sorgt für den nächsten Wow-Auftritt! Im Mai war das britische Model in das große Finale von Let's Dance eingezogen und hatte sich schließlich zusammen mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (36) den Siegerpokal geschnappt. Seither scheint es für die Tochter von Boris Becker (55) besser denn je zu laufen – sie reist von einem glamourösen Event zum nächsten. Nun zog Anna mit ihrem Look erneut alle Blicke auf sich!

Bei der Premiere von Jean Paul Gaultiers (71) Fashion Freak Show in der Münchener Isar-Philharmonie verzauberte die 23-Jährige mal wieder mit ihrem extravaganten Outfit. Anna erschien in einem durchsichtigen Kleid in Gold mit glitzernder Verzierung – dabei landete das Model besonders mit dem tiefen Beinausschnitt einen echten Hingucker! Ihre roten Haare trug sie gewellt und rundete den Look mit einem knalligen Lippenstift in Rot ab.

Auf dem Event posierte die rothaarige Beauty nicht nur fleißig mit Mama Angela, sondern auch höchstpersönlich mit dem Star-Designer für die Kameras. In einer aktuellen Instagram-Story verriet Anna gegenüber ihren Fans: "Es ist eine so große Ehre für mich, Jean Paul zu treffen."

Getty Images Anna Ermakova and Valentin Lusin, "Let's Dance"-Gewinner 2023

ActionPress Anna Ermakova, Model

ActionPress Anna Ermakova mit Jean-Paul Gaultier und ihrer Mutter Angela

