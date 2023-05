"Let's Dance"-Siegerin Anna Ermakova strahlt in Cannes!

Anna Ermakova (23) kommt aus dem Strahlen kaum heraus! Hinter dem Model liegen aufregende Wochen. Nach harten Trainings und wilden Performances hatte sich die Tochter von Boris Becker (55) den Sieg bei Let's Dance sichern können – die Zuschauer waren von der Beauty mehr als begeistert gewesen. Nach der TV-Show gönnte sich die Rothaarige zunächst eine kleine Auszeit. Doch jetzt ist Anna zurück im Rampenlicht und strahlt in Cannes mit der Sonne um die Wette!

Anlässlich einer XL-Party von Designer Philipp Plein (45) während des Filmfestivals reiste Anna zuletzt in die französische Küstenstadt. Dort zeigte sich die 23-Jährige in einem funkelnden Kleid mit skurrilen Schulterpolstern. An ihrer Seite: Mama Angela, die stolz mit ihrem Nachwuchs in die Kamera strahlte, wie Fotos auf Instagram zeigen. "Mit der Liebe meines Lebens", schrieb die 55-Jährige zu einer Aufnahme.

Annas Auftritt in Cannes dürfte einige Fans etwas überraschen. Immerhin hatte sie noch vor Kurzem erklärt, sich eigentlich erst einmal etwas zurückziehen zu wollen. "Seit meiner Geburt wurde ich durch die Medien in die Öffentlichkeit gedrängt. Ich möchte daher einfach etwas Privatsphäre genießen", hatte sie versichert.

BFA/ Action Press Anna Ermakova bei den Filmfestspielen in Cannes

Instagram / angela_ermakova_official Anna und Angela Ermakova, Cannes 2023

Getty Images Anna Ermakova bei "Let's Dance" 2023

