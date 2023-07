So möchte Tammy Slaton die Trauerfeier für Caleb gestalten!

Der Schmerz sitzt noch immer tief! Die "Unser Leben mit 500 kg"-Darstellerin Tammy Slaton erhielt vor wenigen Wochen eine schreckliche Nachricht: Ihr Noch-Ehemann Caleb Willingham war im Alter von nur 40 Jahren verstorben. Mit rührenden Worten hatte sich Tammy auf Social Media von ihrem Liebsten verabschiedet. Nun möchte der TV-Star den Verstorbenen ganz offiziell ins Jenseits entsenden: Tammy plant eine intime Trauerfeier für ihren Caleb!

Wie ein Insider im Gespräch mit The Sun verrät, soll die Trauerfeier für den 40-Jährigen Ende des Monats stattfinden. Obwohl die Familie des Verstorbenen aus Indiana stammt, habe sich seine Witwe dazu entschieden, die Feier in ihrem eigenen Haus in Kentucky abzuhalten. Es ist noch nicht bekannt, ob der Anlass mit Fernsehkameras festgehalten werden soll. Offenbar soll sich die Trauernde aber in einer intimen Zeremonie von ihrem Liebsten verabschieden wollen.

Nach der Todesnachricht hatten Fans im Internet ihre Sorge geäußert, Tammy könnte aus Trauer wieder zunehmen. Auf Instagram hatten treue Follower der Reality-TV-Bekanntheit ihre Anteilnahme kundgetan und die Trauernde wissen lassen: "Mit der Zeit wird es dir besser gehen – bitte werde nicht depressiv und greife nicht wieder zu ungesundem Essen!"

Instagram / calebs_meat_rolls Tammy Slaton und Caleb Willingham im März 2023

Instagram / calebs_meat_rolls Caleb Willingham, Ehemann von Tammy Slaton

Instagram Tammy Slaton, Reality-TV-Bekanntheit

