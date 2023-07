Wegen freizügiger Fotos: Katja Krasavice flog von der Schule

Katja Krasavice (26) erinnert sich vermutlich nur ungern an ihre Schulzeit! Die Rapperin ist wegen ihrer lockeren Art und freizügigen Videos auf YouTube bekannt geworden. Mittlerweile ist sie auch als Rapperin erfolgreich. Ihre Songtexte handeln von Sex und in den dazugehörigen Musikvideos setzt die Powerfrau auf wenig Kleidung. So soll sie schon immer gewesen sein: In der Schule wurde Katja herausgeworfen, weil sie freizügige Fotos von sich postete.

"Mir wurde hinterhergerufen: 'Du Hure! Du Schlampe! Das sieht hässlich aus!' Und zwar immer von den Mädels, das war ein großes Problem", erinnert sich die Ex-DSDS-Jurorin in ihrem Podcast "Queen of Bitches" zurück. Weil die Beauty den Unterricht wegen der fiesen Kommentare ihrer Mitschüler häufig schwänzte, zog sie den Unmut der Lehrer auf sich. Das hatte Konsequenzen für die Musikerin: "Ich wurde zum Schulleiter gebeten, und dort hatten sie meine freizügigen Bilder von Facebook ausgedruckt und meiner Mutter vorgelegt. Die meinte aber nur: 'Was wollen sie? Ich kenne die Bilder!'" Dennoch flog Katja damals von der Schule.

Im "Zuckerbrot & Peitsche" sprach die "Casino"-Interpretin vor wenigen Monaten auch schon über ihre prägende Schulzeit: "Beabsichtigt hat in meiner Schulzeit niemand mit mir geredet außer die Lehrer – und die haben mich wie jeder andere auch gehasst!" Rückblickend weiß sie: "Das Traurige ist: Eigentlich mochte ich es, in die Schule zu gehen. Aber die Menschen haben mir die Lust und die Kraft genommen."

