"Bridgerton"-Star Bessie Carter hat dem Alkohol abgeschworen

Bessie Carter gewährt seltene Einblicke in ihr Privatleben. Bereits seit zwei Staffeln begeistert das Historiendrama Bridgerton weltweit die Fans. Vor allem Bessie sorgte mit ihrer Rolle der Prudence Featherington in den aktuellen Folgen für Furore: Ihr Charakter musste sich nämlich mit ihrem Cousin Jack verloben, nachdem die beiden zusammen unbeaufsichtigt in einem Raum erwischt worden waren. Abseits des Sets der Serie spricht Bessie jetzt offen über ihr Privatleben – und verrät, dass sie seit fünf Jahren keinen Alkohol trinkt.

In einem Gespräch mit dem Unternehmen Jomo Club gibt die 29-Jährige offen zu, dass sie früher regelmäßig zur Flasche griff: "Es war normal, dass Freitagabende mit Biertrinken im Garten begannen und mit verschwommenen Visionen, endlosen Zigaretten, schrecklichen Schnäpsen, [...] und einem unerklärlichen blutigen Knie endeten." Vor fünf Jahren setzte Bessie dem Alkoholkonsum schließlich ein Ende. Heute geht es ihr mit dieser Entscheidung gut, wie sie ebenfalls verrät: "Endlich entdeckte ich die authentische, lustige, kreative und starke Person wieder, die ich war, bevor mich die gesellschaftlichen 'Normen' mit einer Droge überfielen, die illegal sein sollte."

Alkohol ist aber nicht das einzige, auf das die Schauspielerin verzichtet: "Ich habe mit dem Rauchen aufgehört und Lust auf gesundes Essen bekommen." Heute fühle sich Bessie, jetzt, wo sie nüchtern ist, wie eine bessere Version von sich selbst.

NICK BRIGGS/NETFLIX Prudence Featherington (Bessie Carter) und Phillipa Featherington (Harriet Cains) in "Bridgerton"

Instagram / missbessb Bessie Carter, Schauspielerin

Instagram / missbessb Bessie Carter, "Bridgerton"-Star

