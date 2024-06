"Bridgerton"-Stars Bessie Carter und Sam Phillips sind Paar!

In der neuen Staffel der Erfolgsserie Bridgerton wirft Sam Phillips als Lord Debling ein Auge auf die Hauptdarstellerin Penelope Featherington. Im echten Leben scheint der The Crown-Star jedoch viel mehr Interesse an ihrer älteren Serien-Schwester zu haben. Wie E! News berichtet, soll es zwischen dem Schauspieler und der Britin Bessie Carter ziemlich gefunkt zu haben. Aus seiner Liebe machte das "Bridgerton"-Paar vor wenigen Tagen kein Geheimnis mehr. Fotos, die dem Magazin vorliegen, zeigen die Turteltauben bei einem Morgenspaziergang in Sussex. Immer wieder tauschen sie zahlreiche Zärtlichkeiten aus: Bessie gibt ihrem Liebsten sogar einen kleinen Kuss auf die Wange.

Es ist das erste Mal, dass sich Sam und Bessie so offen als Paar präsentieren. Zuvor waren sie jedoch bereits mehrmals gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen worden. Im Dezember des vergangenen Jahres besuchten die Kollegen zusammen die Abschlussfeier der sechsten Staffel von The Crown. Mit Bessies Eltern Imelda Staunton (68) und Jim Carter posierte das Paar für die Kameras. Imelda spielte Queen Elizabeth II. (✝96) in den letzten beiden Staffeln der Serie, während Sam in den Staffeln drei und vier einen Soldaten spielte.

Bessie und Sam sind nicht die einzigen "Bridgerton"-Stars, die ihre Liebe gefunden haben. Auch der Hauptdarsteller Luke Newton (31) soll laut Berichten zahlreicher Magazine derzeit auf Wolke sieben schweben. Die griechische Tänzerin Antonia Roumelioti soll das Herz des Schauspielers gestohlen haben. Der Brite und die schöne Brünette wurden zu Beginn des Monats händchenhaltend beim Verlassen einer Party in London gesichtet. Das zeigten Bilder, die The Sun vorliegen.

Bessie Carter, Schauspielerin

Luke Newton bei der Premiere von "Bridgerton" 2024

