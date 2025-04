Imelda Staunton teilt die Bühne mit Tochter Bessie Carter

Bessie Carter hat sich einen Lebenstraum erfüllt: Die Bridgerton-Darstellerin wird zum ersten Mal gemeinsam mit ihrer Mutter, der renommierten Schauspielerin Imelda Staunton (69), auf der Bühne stehen. Laut The Standard treten die beiden in einer Neuinszenierung von George Bernard Shaws "Mrs. Warren's Profession" im Londoner West End auf. Bessie spielt die Rolle von Vivie, einer jungen Frau, die entdeckt, dass ihre Mutter Kitty – dargestellt von Imelda – ihren Wohlstand durch den Betrieb von Bordellen aufgebaut hat. Das Stück voller Humor und Gesellschaftskritik feiert am 22. Mai Premiere im Londoner Garrick Theatre.

Für Bessie ist die Zusammenarbeit mit ihrer Mutter ein wahrer Meilenstein. "Es war immer ein Lebenstraum von mir, mit ihr auf der Bühne zu stehen", erklärte die Schauspielerin. Imelda, die zuletzt für ihre Rolle im Musical "Hello, Dolly!" mit einem weiteren Olivier Award ausgezeichnet wurde, äußerte sich gegenüber dem Observer ebenfalls stolz und humorvoll über ihre Tochter: "Sie ist alles, was ich nie sein könnte – diese große, elegante, selbstbewusste, wunderschöne Frau." Gleichzeitig betonten beide, dass Bessie ihren eigenen Weg in der Schauspielwelt gemacht habe. So wurde sie beispielsweise in das "National Youth Theatre" und die "Guildhall School of Music and Drama" aufgenommen, ohne dass ihre berühmten Eltern dabei eine Rolle spielten.

Jim Carter, bekannt aus Downton Abbey, und Imelda sind seit 1983 verheiratet und Eltern der heute 31-jährigen Bessie. Die Familie meidet es, ihre familiären Verbindungen für berufliche Vorteile zu nutzen – ein Thema, das Imelda auch im Zusammenhang mit dem Begriff "Nepo Baby" kritisch kommentierte. Trotz ihrer Erfolge in Film und Fernsehen, wie Bessies Rolle als Prudence Featherington in "Bridgerton", haben die drei stets den Theaterboden unter den Füßen behalten. "Mrs. Warren's Profession" ist dabei nicht nur eine Familienangelegenheit, sondern auch ein Stück, das laut Bessie durch seine Kapitalismuskritik und starken weiblichen Hauptrollen aktueller denn je wirkt: "Es könnte genauso gut in den letzten zwei Jahren geschrieben worden sein."

Getty Images Bessie Carter in London, 2022

Getty Images Imelda Staunton und Ehemann Jim Carter

