Diese Promi-Tochter konnte eine Rolle in Bridgerton ergattern! Erst vor ein paar Tagen startete die neue Netflix-Historienserie und schon jetzt steht fest: Die Buchverfilmung ist ein absoluter Erfolg! Aktuell befindet sie sich sogar auf Platz eins der Streamingcharts. Zu dem Cast gehört unter anderem Bessie Carter, die Penelope Featherington verkörpert. Und für sie ist die Schauspielwelt nichts Neues, da sie quasi hineingeboren wurde. Ein Star aus Downton Abbey ist ihr Vater!

Bessie ist die einzige Tochter von Jim Carter, der in dem Epochendrama den Butler Mr. Carson spielt. Die Britin hat allerdings nicht nur einen, sondern gleich zwei berühmte Elternteile. Ihre Mutter ist keine Geringere als Imelda Staunton (64), die einem großen Publikum vor allem als Doloris Umbridge aus den Harry Potter-Filmen bekannt sein dürfte. Sie wünsche sich, einmal mit Kind und Mann an einem gemeinsamen Projekt arbeiten zu können, was bisher leider noch nicht geklappt habe, wie die 64-Jährige The Times verrät.

In demselben Interview spricht Bessie auch über ihre beiden berühmten Eltern und dass diese absolute Vorbilder für sie seien – insbesondere hinsichtlich ihrer glücklichen Ehe. "Sie haben die Messlatte für Romantik ziemlich hoch gelegt, weil sie seit 35 Jahren verheiratet und immer noch unglaublich [...] verliebt sind", schwärmte die 27-Jährige.

Anzeige

NICK BRIGGS/NETFLIX Prudence Featherington (Bessie Carter) und Phillipa Featherington (Harriet Cains) in "Bridgerton"

Anzeige

Getty Images Jim Carter, Imelda Staunton und ihre Tochter Bessie Carter bei den Olivier Awards in London 2018

Anzeige

Getty Images Bessie Carter bei einem Fotoshoot für "Howard's End" in London im November 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de