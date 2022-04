Im Bridgerton-Universum steht die nächste Heiratssaison an. Derzeit begeistert die zweite Staffel des Historiendramas wieder weltweit seine Fans. Eine Szene sorgte besonders für Aufsehen: Prudence Featherington musste sich mit ihrem Cousin Jack verloben, nachdem die beiden zusammen unbeaufsichtigt in einem Raum erwischt worden waren. Bessie Carter, die Darstellerin der ältesten Featherington-Tochter, glaubt jedoch, dass ihr dieses Ereignis ganz gelegen kommt.

Gegenüber TheWrap verriet die Schauspielerin, dass sie nicht glaube, dass ihre Figur den folgenden Aufruhr wegen der Skandal-Verlobung kümmere. "Ich glaube, sie denkt: 'Solange ich in Lady Whistledown's Zeitschrift bin, solange mein Name in aller Munde ist, und solange ich mit diesem Mann Arm in Arm rausgehe, bin ich eine glückliche Frau'", erklärte Bessie. Denn besonders nach der Heirat ihrer Schwester Phillipa stehe Prudence unter noch größerem Druck, einen Mann für sich zu gewinnen.

Bessie sieht darin aber auch das Positive: "Es war wirklich schön, dass ich herausfinden konnte, wie Prudence ohne ihre treue Begleiterin, ihre beste Freundin und Schwester ist", schwärmte die Schauspielerin und analysierte gleichzeitig das Verhalten von Prudence: "Ich glaube, sie möchte wirklich ihrer Mutter nacheifern. Ich bin der Meinung, sie schaut wirklich zu ihrer Mutter auf."

Bessie Carter, 2017 in London, England

Harriet Cains als Phillipa Featherington & Bessie Carter als Prudence Featherington in "Bridgerton"

Polly Walker und Bessie Carter in "Bridgerton"

