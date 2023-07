Nach vier Wochen: Kevin-Spacey-Prozess neigt sich dem Ende

Das Gerichtsverfahren gegen Kevin Spacey (64) nähert sich dem Ende. Aktuell muss sich der Schauspieler vor einem Londoner Gericht verantworten: Wegen insgesamt zwölf mutmaßlichen Fällen der sexuellen Nötigung wurde Kevin angeklagt. So wird ihm unter anderem vorgeworfen, einen schlafenden Mann sexuell missbraucht zu haben. Zuletzt wurden Elton John (76) und sein Ehemann David Furnish (60) als Zeugen der Verteidigung geladen. Nun soll bald ein Urteil gefällt werden.

Das berichtet jetzt Spiegel: Am vergangenen Montag erschien der 63-Jährige zum letzten Mal in London vor Gericht. Die Geschworenen tagen nun, um zu entscheiden, in welchen Punkten Kevin für schuldig oder nicht schuldig befunden wird. Bei einem Schuldspruch könnte dem "Baby Driver"-Darsteller eine Haftstrafe drohen.

Wie lange die Jury letztendlich für ihre Entscheidung brauchen wird, ist bislang ungewiss – der Richter habe laut Medienberichten am Montag betont, dass sich das zwölfköpfige Gremium Zeit lassen soll. Im Falle eines Schuldspruchs wird der Richter das Strafmaß festlegen und bei einem gesonderten Termin verkünden.

Anzeige

Getty Images Kevin Spacey im Januar 2019

Anzeige

Getty Images Kevin Spacey, 2022

Anzeige

Getty Images Kevin Spacey im Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de